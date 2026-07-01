Διακομίζεται στην Αθήνα ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ρέθυμνο, ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή του πατέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ρέθυμνο Νοσοκομείο Παιδί Χειρουργείο

Διακομίζεται στην Αθήνα ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ρέθυμνο, ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή του πατέρα του

Το αγοράκι μπήκε στο χειρουργείο - Μάχη των γιατρών για να σώσουν το πόδι του

Διακομίζεται στην Αθήνα ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ρέθυμνο, ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή του πατέρα του
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά.

Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με ΙΧ, σύμφωνα με το cretalive.gr

Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν το πόδι του. Το παιδί μπήκε στο χειρουργείο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε το παιδί να διακομιστεί στην Αθήνα.  Η αεροδιακομιδή του εξάχρονου αναμένεται γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης. 

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής, το παιδί δεν είναι διασωληνωμένο, δεν κινδυνεύει η ζωή του και η αεροδιακομιδή γίνεται σε μια προσπάθεια να σώσουν οι γιατροί το πόδι του.
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