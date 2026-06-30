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Στους 38 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία, πού περιμένουμε τοπικές μπόρες: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Στους 38 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία, πού περιμένουμε τοπικές μπόρες: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
«Θερμές αέριες μάζες πολιορκούν τη χώρα μας, ωστόσο δεν μιλάμε για καύσωνα» - Αίθριος ο καιρός στην Αττική
Θερμές αέριες μάζες, που έχουν καλύψει τα Βαλκάνια και την Τουρκία, πολιορκούν τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να επικρατούν συνθήκες έντονης ζέστης. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μιλάμε για καύσωνα, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του protothema.gr, Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Παράλληλα, η αστάθεια επιστρέφει στην ηπειρωτική Ελλάδα και τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει τάση ενίσχυσης.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες στην Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τη Μακεδονία θα δώσουν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 33 με 34 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο και τους 31 βαθμούς στις Κυκλάδες.
Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς.
Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί σταδιακά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά.
Παράλληλα, η αστάθεια επιστρέφει στην ηπειρωτική Ελλάδα και τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει τάση ενίσχυσης.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες στην Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τη Μακεδονία θα δώσουν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 33 με 34 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο και τους 31 βαθμούς στις Κυκλάδες.
Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΤην Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή η αστάθεια θα διατηρηθεί τις θερμές ώρες της ημέρας στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στα βόρεια, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ.
Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί σταδιακά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά.
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