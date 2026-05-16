Εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο, 50χρονος εργάτης ακρωτηριάστηκε στο χέρι
Tο ατύχημα προκλήθηκε κατά τη χρήση μηχανήματος με ιμάντα
Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω νοσηλεύεται 50χρονος αλλοδαπός εργάτης, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Νίσυρο και είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού.
Μετά τον τραυματισμό του, στήθηκε άμεσα επιχείρηση διακομιστής του από τη Νίσυρο προς την Κω, ώστε να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κω, κ. Νίκος Φανιός, ο τραυματίας έφτασε στο Νοσοκομείο περίπου στις 10:30 το πρωί και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι το δεξί του χέρι ήταν ήδη ακρωτηριασμένο, ενώ το ατύχημα προκλήθηκε κατά τη χρήση μηχανήματος με ιμάντα. Ο 50χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
Πηγή: ertnews
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
