Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Στο σημείο βρίσκεται και η Τροχαία Ναυπάκτου, η οποία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ναύπακτο, μπροστά από το 1ο Λύκειο και Γυμνάσιο, όταν δίκυκλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέσυρε πεζό και τραυματίστηκαν και οδηγός και πεζός.
Όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ για την παραλαβή των τραυματιών έσπευσαν δύο ασθενοφόρα από το Ρίο, καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου βρισκόταν ήδη σε άλλο περιστατικό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.
