Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία

Το χρονικό του εγκλήματος

Δύο άνδρες, 43 και 44 ετών έχουν συλληφθεί για την υπόθεση και σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κ.α. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα και το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε περιστέρια και όχι για διάφορες ναρκωτικών ουσιών που φέρεται να ισχυρίστηκαν αρχικά στους αστυνομικούς. Το συγκεκριμένο σενάριο ωστόσο φαίνεται ότι δεν πείθει τις Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Ο 43χρονος κρίθηκε χθες προφυλακιστέος μετά την απολογία του και σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του επέμενε ότι το έγκλημα έγινε καθώς θεωρούσαν ότι το θύμα είχε αφαιρέσει κάποια περιστέρια από τον συγκατηγορούμενό του. Συγκεκριμένα, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, λέγοντας ότι προσπάθησε να την αποτρέψει και δεν γνώριζε τι θα γινόταν και υποστήριξε ότι μαζί με τον 44χρονο που κατηγορείται για την υπόθεση είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης.

«Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντας του το πιστόλι αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. "Πάγωσα" αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία», φέρεται να είπε.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία λέγοντας ότι οι γιοι του είδαν την ανθρωποκτονία και τους δύο κατηγορούμενους να φορτώνουν τη σορό σε αυτοκίνητο και να φεύγουν από την μονοκατοικία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν επί τόπου εντόπισαν έναν κάλυκα και λίγες ώρες αργότερα έφτασαν στα ίχνη των δύο ανδρών.