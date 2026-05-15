Συνελήφθη ο 52χρονος που έψαχναν για την απόπειρα δολοφονίας 35χρονου στην Αχαΐα, πληροφορίες ότι είναι συγγενής του
Ο συλληφθείς είχε μαχαιρώσει στην πλάτη το θύμα κατά τη διάρκεια καβγά

Στη σύλληψη του 52χρονου που αναζητούσαν για την απόπειρα δολοφονίας ενός 35χρονου στην Κάτω Αχαΐα, προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Πληροφορίες του tempo24.news αναφέρουν πως πρόκειται για συγγενή του θύματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος κάρφωσε με μαχαίρι στην πλάτη τον 35χρονο κατά τη διάρκεια καβγά που είχαν.

Μετά την πράξη του ο 52χρονος διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση πριν τελικά να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Το θύμα μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
