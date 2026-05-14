Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια που περιέχουν κουμαρίνη πάνω από το επιτρεπτό όριο
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΦΕΤ Ανάκληση προϊόντος στρούντελ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια που περιέχουν κουμαρίνη πάνω από το επιτρεπτό όριο

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια που περιέχουν κουμαρίνη πάνω από το επιτρεπτό όριο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο ΕΦΕΤ με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί στους καταναλωτές την ανάκληση του τροφίμου «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ γεύση Μήλο-Κανέλα».

Ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ Γεύση Μήλο-Κανέλα» σε συσκευασία καθαρού βάρους 126gr και ημερομηνία λήξεως 30/07/26, χώρα προέλευσης Δ. Σερβίας, το οποίο εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από BG SHAPE LTD, Αθήνα.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα – Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιείχε την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης