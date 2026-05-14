Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια που περιέχουν κουμαρίνη πάνω από το επιτρεπτό όριο
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν
Ο ΕΦΕΤ με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί στους καταναλωτές την ανάκληση του τροφίμου «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ γεύση Μήλο-Κανέλα».
Ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ Γεύση Μήλο-Κανέλα» σε συσκευασία καθαρού βάρους 126gr και ημερομηνία λήξεως 30/07/26, χώρα προέλευσης Δ. Σερβίας, το οποίο εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από BG SHAPE LTD, Αθήνα.
Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα – Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιείχε την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.
