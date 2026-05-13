Φοιτητικές εκλογές: Επικράτησε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για 39η συνεχόμενη χρονιά
Στελέχη της παράταξης εκτιμούν πως η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θα διατηρήσει τη δυναμική της επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την ισχυρή της παρουσία στα Πανεπιστήμια - Η συμμετοχή κατέγραψε μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές
Άλλη μια νίκη στις φοιτητικές εκλογές καταγράφει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση για 39η συνεχόμενη χρονιά.
Με την εκλογική διαδικασία να ολοκληρώνεται σταδιακά και την καταμέτρηση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους, η εικόνα δείχνει πως, η παράταξη κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα απόλυτων ψήφων συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, παρά τη μικρή πτώση που καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς τη συμμετοχή.
Στη δεύτερη θέση εκτιμάται ότι θα βρεθεί η Πανσπουδαστική, η οποία εμφανίζει πτώση τόσο σε απόλυτο αριθμό ψήφων όσο και σε ποσοστιαία βάση, ενώ για την τρίτη και τέταρτη θέση αναμένεται να κινηθούν η ΠΑΣΠ και η ΕΑΑΚ,με μικρή μεταξύ τους διαφορά.
Παράλληλα, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει τις πρακτικές της Πανσπουδαστικής σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την παραβίαση της συμφωνίας του διαπαραταξιακού πλαισίου, την οποία η ίδια έχει συνυπογράψει.
Συγκεκριμένα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος αλλά και σε σειρά φοιτητικών Συλλόγων ανά τη χώρα, η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ προχώρησε σε αυτόνομη διαδικασία κάλπης, χωρίς τη συμμετοχή των υπόλοιπων παρατάξεων, αρνούμενη να αποδεχθεί το πραγματικό αποτέλεσμα που αναγνωρίζεται από τις υπόλοιπες δυνάμεις.
Επιπλέον, στην κάλπη του Οικονομικού του ΕΚΠΑ, η εκλογική διαδικασία διακόπηκε επανειλημμένα με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ, χωρίς ουσιαστικό λόγο, δημιουργώντας εμπόδια στην ομαλή συμμετοχή των φοιτητών και στην άσκηση του δημοκρατικού τους δικαιώματος.
Με αυτές τις πρακτικές επιχειρείται η αλλοίωση του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος και η παρουσίαση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στη βούληση της φοιτητικής κοινότητας, η οποία για ακόμη μία χρονιά εκφράζει την εμπιστοσύνη της στις θέσεις και τις προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών της 13ης Μαΐου 2026 θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με την ενσωμάτωση ΕΔΩ. Θα υπάρχει δυνατότητα προβολής των αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά, ανά Ίδρυμα και ανά Σύλλογο.
