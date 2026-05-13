Κρήτη: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του
Φέρεται να επέμεινε ότι δεν άγγιξε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια» από μέρους του
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Κατά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο 30χρονος φέρεται να επέμεινε ότι δεν άγγιξε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια» από μέρους του. Μάλιστα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι όταν η 28χρονη συνέλθει, «θα πει την αλήθεια».
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην απολογία του, το απόγευμα του Σαββάτου, όλοι - πλην του μεγαλύτερου παιδιού - έφυγαν μαζί από το σπίτι, με τα δύο παιδιά να βρίσκονται στο πίσω μέρος της «κλούβας» και το μωρό ανάμεσα στους δύο γονείς μέσα στην καμπίνα.
Όπως φέρεται να ανέφερε, κατά τη διαδρομή υπήρξε μια μικρής έντασης λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του ζευγαριού για θέμα που σχετιζόταν με την οικογένεια της 28χρονης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είπε στη σύζυγό του «θα γυρίσουμε να το ξεκαθαρίσουμε τώρα».
Κατά τον ίδιο, έκανε αναστροφή, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο πριν από το σημείο όπου εντοπίστηκε τραυματισμένη η γυναίκα, και τότε χτύπησε τον προφυλακτήρα του οχήματος, ο οποίος και αποκολλήθηκε. Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι συνέχισαν την πορεία της επιστροφής μέσα σε φορτισμένο κλίμα και ότι ξαφνικά είδε την πόρτα να ανοίγει και τη σύζυγό του να πέφτει στο οδόστρωμα, χωρίς -όπως επιμένει- να έχει προηγηθεί κάποια δική του ενέργεια.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ακόμη ότι τα δύο παιδιά είδαν τη μητέρα τους πεσμένη στον δρόμο από το πίσω τζάμι της «κλούβας», επαναλαμβάνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα πείραζε τη γυναίκα του, έχοντας μάλιστα και τα παιδιά μέσα στο όχημα».
