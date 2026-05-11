Σοκ στην Κρήτη από τον βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών: Οι αντιφάσεις του συζύγου της, οι καταγγελίες και το κενό των 22 λεπτών

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου η υπόθεση της 28χρονης μητέρας τριών παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου.Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου , ενώ ο 30χρονος σύζυγός της συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από τροχαίο ατύχημα έως κακόβουλη ενέργεια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται μαρτυρίες συγγενών και ενός από τα παιδιά της οικογένειας.Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι αναχώρησε από το σπίτι του περίπου στις 5:20 το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, ανάμεσα στα οποία και ένα βρέφος τριών μηνών. Επέβαιναν σε όχημα τύπου κλούβας με προορισμό επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο.Ωστόσο, περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος τηλεφώνησε στην πεθερά του, ενημερώνοντάς την με συγκεχυμένο τρόπο ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Όταν η γυναίκα μαζί με συγγενικό πρόσωπο έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το ζευγάρι μόλις 500 μέτρα από το σπίτι τους, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα ως προς το τι μεσολάβησε στο χρονικό αυτό διάστημα.Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχαν επιστρέψει προς το σπίτι επειδή είχαν ξεχάσει πράγματα για το βρέφος, όπως το μπιμπερό και το φαγητό του.Η 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη στο έδαφος, με μέρος του σώματός της στο οδόστρωμα και το υπόλοιπο στα χόρτα, σε αγροτική περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.Ο 30χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ενώ οδηγούσε, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η σύζυγός του εκτινάχθηκε εκτός οχήματος, αποδίδοντας το περιστατικό σε μηχανικό πρόβλημα της πόρτας.Οι αστυνομικές Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν διαφορετικά σενάρια. Μεταξύ αυτών, το ενδεχόμενο να σημειώθηκε τροχαίο και ο 30χρονος, λόγω μέθης, να μην θυμάται τι ακριβώς συνέβη, το ενδεχόμενο να πέταξε τη γυναίκα εκτός οχήματος ή ακόμη και να την τραυμάτισε με το ίδιο το αυτοκίνητο.Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα από το όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προφυλακτήρας της κλούβας είχε αποκολληθεί και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, αιμάτινες δαχτυλιές στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος.Από το αυτοκίνητο έχουν ληφθεί δείγματα DNA και αίματος, ενώ το όχημα εξετάζεται από πραγματογνώμονες και αναμένεται να περάσει και από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.



Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.



Καταγγελίες για παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας Συγγενικό πρόσωπο της 28χρονης, μιλώντας στο protothema.gr, περιέγραψε ένα ιστορικό ενδοοικογενειακών εντάσεων και βίαιων περιστατικών μέσα στο σπίτι του ζευγαριού.



«Στο παρελθόν την είχε ξαναχτυπήσει. Σε έναν καβγά είχε χτυπήσει ακόμα και τη μητέρα της 28χρονης όταν εκείνη προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη της και να τον σταματήσει. Έφαγε κι εκείνη ξύλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε κατάθεση συγγενικού προσώπου γίνεται αναφορά και σε περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών, με πιο πρόσφατο εκείνο του Ιανουαρίου του 2026.



Η μαρτυρία γιατρού και η κατάθεση παιδιού Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε η παρουσία ενός διερχόμενου γιατρού, ο οποίος εντόπισε την 28χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο και τον 30χρονο να βρίσκεται από πάνω της.



Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας, ο γιατρός ρώτησε τον 30χρονο γιατί δεν είχε ακόμη καλέσει το ΕΚΑΒ, με εκείνον να απαντά ότι «θα το έκανε». Ο γιατρός ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 28χρονη στο ΠΑΓΝΗ.



Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα από τα παιδιά της οικογένειας περιέγραψε συγκεκριμένη σκηνή που φέρεται να επιβαρύνει τη θέση του πατέρα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί η συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί κατάθεση με τον κατάλληλο τρόπο.



Κρίσιμη η κατάσταση της 28χρονης Η 28χρονη παραμένει νοσηλευόμενη με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να καταθέσει στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ψελλίσει ελάχιστες λέξεις, ενώ φέρεται κάποια στιγμή να είπε: «Μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, ενώ οι αστυνομικές Αρχές θεωρούν ότι η δική της κατάθεση θα αποτελέσει το βασικό «κλειδί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.