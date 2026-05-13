«Σιωπηλός δολοφόνος» η υπέρταση: Ένας στους τρεις Έλληνες πάσχει και δεν το γνωρίζει, τι δείχνουν τα στοιχεία

υπέρταση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία, με εκατομμύρια πολίτες να παραμένουν αδιάγνωστοι ή χωρίς επαρκή ρύθμιση της πίεσής τους. Στην Ελλάδα ένας στους τρεις έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει.Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την υπέρταση «σιωπηλό δολοφόνο», επειδή συνήθως δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα μέχρι την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών. Σύμφωνα με πόρισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2025, η υπέρταση παραμένει ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς ευθύνεται για περισσότερους θανάτους από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα κινδύνου.Στο πλαίσιο της ανάγκης για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, υλοποιείται και το 2026 στην Ελλάδα το πρόγραμμα ΜΜΜ (ΜΑΪΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - May Measurement Month), το μεγαλύτερο διεθνές πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και καταγραφής της πίεσης (σε σχεδόν 100 χώρες).Το πρόγραμμα, με σύνθημα «Μέτρα την πίεσή σου σήμερα- είναι απλό και μπορεί να σώσει τη ζωή σου», υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της βελτιωμένης ρύθμισης της υπέρτασης στον γενικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια του Μαΐου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης (17η Μαΐου). Περιλαμβάνει δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και δράσεις ενημέρωσης.Η υπέρταση ευθύνεται για το:• 16% όλων των θανάτων• 53% των καρδιαγγειακών θανάτων• 58% των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο• 31% των θανάτων από νεφρική ανεπάρκειαΗ υπέρταση στην Ελλάδα: ένα τεράστιο και υποτιμημένο πρόβλημα• Περίπου 3 εκατομμύρια άτομα έχουν υπέρταση• 1 στους 3 υπερτασικούς ασθενείς είναι αδιάγνωστος• Μόνο 1 στους 3 έχει καλή ρύθμιση της πίεσης με θεραπευτική αγωγή

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η υπέρταση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη ή ανεπαρκώς ελεγχόμενη, δημιουργώντας ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια υγεία.



Δωρεάν μετρήσεις σε όλη τη χώρα Το πρόγραμμα «ΜΑΪΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ» 2026 περιλαμβάνει τη διενέργεια μετρήσεων αρτηριακής πίεσης σε πάνω από 10.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα και σε περισσότερα από 40 σημεία μέτρησης σε 24 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Άργος, Ασπρόπυργος, Βέροια, Διδυμότειχο, Δράμα, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Λάρισα, Μαγούλα, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Μεγαλόπολη, Μολάοι, Νάουσα, Νεάπολη Λακωνίας, Πάτρα, Πτολεμαΐδα, Τρίπολη, Χανιά).



Οι μετρήσεις διενεργούνται σε δημόσιους χώρους με τη χρήση πιστοποιημένων πιεσόμετρων. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται άμεσα για τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα λαμβάνουν οδηγίες για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση.



Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η αύξηση του ποσοστού των πολιτών που γνωρίζουν την τιμή της πίεσής τους.



Οι ειδικοί επιστήμονες υγείας καλούν όλους τους ενήλικες: «Μετρήστε την αρτηριακή σας πίεση, ακόμη κι αν αισθάνεσθε υγιείς».



Υπογραμμίζεται ότι η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ενηλίκους που:



• δεν έχουν ελέγξει πρόσφατα την πίεσή τους



• έχουν αυξημένο σωματικό βάρος



• έχουν οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης



Πρόγραμμα MMM Το May Measurement Month ξεκίνησε το 2017 από τη Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης και αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια δράση μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και τη βελτίωση της διάγνωσης και ρύθμισης της υπέρτασης διεθνώς. Μέχρι σήμερα έχουν συνολικά μετρηθεί πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα σε σχεδόν 100 χώρες. Το πρόγραμμα MMM έχει υλοποιηθεί και στην Ελλάδα (2019-2025) σε πάνω από 20 αστικά κέντρα και έχουν μετρηθεί περίπου 35.000 άτομα.



Συντονιστής του προγράμματος ΜΜΜ στην Ελλάδα είναι ο καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης Γεώργιος Στεργίου, στο Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης.



Το ΜΜΜ στην Ελλάδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης με προέδρο τον καθηγητή Καρδιολογίας Κωσταντίνο Τσιούφη, ο οποίος είναι διευθυντής της Α' Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο και διετέλεσε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.



Στην διεξαγωγή του ΜΜΜ 2026 συμμετέχουν πολλά μέλη Ιατρικών Σχολών και γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και πολλοί φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί.



ΑΠΕ-ΜΠΕ