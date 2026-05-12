Σύλληψη 22χρονου για διακίνηση νακρωτικών στην Πατησίων

Στη σύλληψη ενός 22χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της 10 Μαΐου 2026 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή των Πατησίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του νεαρού, ο οποίος κινούνταν με μοτοσυκλέτα, και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 338,75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 22χρονος συνελήφθη επιτόπου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

