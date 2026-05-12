«Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο»: Νέο SMS απάτη που χρησιμοποιεί την επωνυμία του ΟΑΣΑ
Τα παραπλανητικά μηνύματα SMS, κάνουν χρήση της ονομασίας του Οργανισμού και αναφέρονται σε δήθεν οικονομικές οφειλές, πρόστιμα, δυσλειτουργία καρτών, παραπέμποντας σε συνδέσμους για καταβολή ποσών
Την προσοχή του επιβατικού κοινού για μια νέα απάτη μέσω SMS εφιστά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).
Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, έχουν εντοπιστεί παραπλανητικά μηνύματα SMS, τα οποία κάνουν χρήση της ονομασίας του Οργανισμού και αναφέρονται σε δήθεν οικονομικές οφειλές, πρόστιμα, μη ορθή έξοδο από τις πύλες, δυσλειτουργία καρτών, παραπέμποντας σε μη επίσημους διαδικτυακούς συνδέσμους, για καταβολή ποσών.
Τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ και δεν σχετίζονται με επίσημες υπηρεσίες, διαδικασίες ή συναλλαγές του Οργανισμού.
Ο ΟΑΣΑ ουδέποτε ζητά, μέσω SMS ή άλλων μη επίσημων καναλιών, την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων, στοιχείων πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών καρτών, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επιβατών.
Οι επιβάτες καλούνται:
- να μην επιλέγουν τους συνδέσμουςτων μηνυμάτων αυτών,
- να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,
- και να διαγράφουν άμεσα τα σχετικά SMS.
«Για έγκυρη ενημέρωση και για τις επίσημες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου www.oasa.gr και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του Οργανισμού» καταλήγει η ανακοίνωση.
