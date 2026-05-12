«Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο»: Νέο SMS απάτη που χρησιμοποιεί την επωνυμία του ΟΑΣΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη ΟΑΣΑ SMS

«Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο»: Νέο SMS απάτη που χρησιμοποιεί την επωνυμία του ΟΑΣΑ

Τα παραπλανητικά μηνύματα SMS, κάνουν χρήση της ονομασίας του Οργανισμού και αναφέρονται σε δήθεν οικονομικές οφειλές, πρόστιμα, δυσλειτουργία καρτών, παραπέμποντας σε συνδέσμους για καταβολή ποσών

«Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο»: Νέο SMS απάτη που χρησιμοποιεί την επωνυμία του ΟΑΣΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την προσοχή του επιβατικού κοινού για μια νέα απάτη μέσω SMS εφιστά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, έχουν εντοπιστεί παραπλανητικά μηνύματα SMS, τα οποία κάνουν χρήση της ονομασίας του Οργανισμού και αναφέρονται σε δήθεν οικονομικές οφειλές, πρόστιμα, μη ορθή έξοδο από τις πύλες, δυσλειτουργία καρτών, παραπέμποντας σε μη επίσημους διαδικτυακούς συνδέσμους, για καταβολή ποσών.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ και δεν σχετίζονται με επίσημες υπηρεσίες, διαδικασίες ή συναλλαγές του Οργανισμού.

Ο ΟΑΣΑ ουδέποτε ζητά, μέσω SMS ή άλλων μη επίσημων καναλιών, την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων, στοιχείων πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών καρτών, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επιβατών.

Οι επιβάτες καλούνται:

- να μην επιλέγουν τους συνδέσμουςτων μηνυμάτων αυτών,
- να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,
- και να διαγράφουν άμεσα τα σχετικά SMS.

«Για έγκυρη ενημέρωση και για τις επίσημες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου www.oasa.gr και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του Οργανισμού» καταλήγει η ανακοίνωση.

Κλείσιμο
«Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο»: Νέο SMS απάτη που χρησιμοποιεί την επωνυμία του ΟΑΣΑ
«Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο»: Νέο SMS απάτη που χρησιμοποιεί την επωνυμία του ΟΑΣΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης