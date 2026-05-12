ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Ξεκινούν σήμερα (12/5) οι αιτήσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών
Ποιες ειδικότητες συμμετέχουν και μέχρι πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ
Άνοιξε σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 8 το πρωί, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μέσω των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, με χιλιάδες υποψηφίους να ετοιμάζονται για την ένταξή τους στους νέους πίνακες κατάταξης.
Από τις 08:00 το πρωί, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο ΑΣΕΠ, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τους στο ΟΠΣΥΔ μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00.
H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, και ώρα 14:00.
Οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 αφορούν θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλύπτοντας δεκάδες ειδικότητες γενικής παιδείας, μουσικών σχολείων και τεχνικής εκπαίδευσης.
Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοιΟι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά:
-τα ακαδημαϊκά προσόντα,
-την προϋπηρεσία,
-τα κοινωνικά κριτήρια,
-καθώς και την ορθή καταχώριση όλων των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ.
Επιπλέον, το ΑΣΕΠ ξεκαθαρίζει ότι το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται αποκλειστικά από την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής.
