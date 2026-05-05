Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις εκπαιδευτικών 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026

Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις του1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 που αφορούν τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα.Η πρώτη αφορά τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.Η δεύτερη αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00.H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, και ώρα 14:00.