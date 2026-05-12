Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ: Τι είναι τα... UFO στο Αιγαίο που είδαν Αμερικανοί πιλότοι το 2023 και το 2024

Ορατά μόνο σε ειδικό φάσμα

Στρατιωτικές αναφορές Αμερικανών πιλότων για «Unidentified Anomalous Phenomena» (UAP) στον ελλαδικό χώρο

Το «ελληνικό Ρόσγουελ»

Στη δεύτερη περίπτωση, του 2024, το αντικείμενο περιγράφεται από τον Αμερικανό πιλότο να μοιάζει «οπτικά με ένα ανεστραμμένο δάκρυ με μια κάθετα γραμμική μάζα να κρέμεται από κάτω». Από την παρατήρηση του βίντεο, αν εξαιρέσει κανείς την εξωπραγματική ταχύτητα, θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει με χαρταετό!Με μορφή διαμαντοειδή και ουρά να έχει παρασυρθεί, θα μπορούσε να έχει σπάσει το προηγούμενο καταγεγραμμένο ρεκόρ ύψους χαρταετού 4.879 μέτρων, αλλά και της ταχύτητας. Από την άλλη, δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί γιατί το έβλεπαν μόνο οι αισθητήρες υπερύθρων SWIR του μαχητικού αεροσκάφους... Στις περιγραφές της πρώτων 162 φακέλων του Πενταγώνου, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, του FBI και της NASA, βλέπουμε τρεις αναφορές για θεάσεις UFO στην Ελλάδα πάνω από το Αιγαίο.Πρόκειται για έγγραφα από Εκθεση Αποστολής (MISREP) του αμερικανικού στρατού για την καταγραφή των περιστάσεων που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις του από την Ελλάδα. Η αναφορά της 27ης Οκτωβρίου του 2023 λέει ότι «εντόπισαν ένα UAP να πετά ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το UAP πραγματοποίησε πολλαπλές στροφές 90 μοιρών με εκτιμώμενη ταχύτητα 80 mph (μίλια ανά ώρα). Στις 0038Z το [λογοκριμένο] έχασε το UAP από την εικόνα τους».Η δεύτερη αναφορά είναι μόλις δύο ημέρες αργότερα: «Στις 0811Z, το [λογοκριμένο] επέστρεφε στη βάση (RTB - Return To Base) όταν εντόπισαν ένα UAP να πετά ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το UAP πέταξε ευθεία προς την ξηρά. Στις 0811Z το [λογοκριμένο] έχασε το UAP από την εικόνα τους».Στα δημοσιευμένα αρχεία υπάρχει και μία ακόμα αναφορά για μη επιλυθείσα θέαση UAP στην Ελλάδα, με ημερομηνία καταγραφής τον Ιανουάριο του 2024. Σε αυτή χειριστής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι παρατήρησε ένα UAP, εκτιμώντας την ταχύτητά του σε «περίπου 434 κόμβους (800 χιλιόμετρα/ώρα)».Ο παρατηρητής περιέγραψε το UAP ως διαμαντοειδές, με έναν ανιχνευτή που δεν πραγματοποιούσε ελιγμούς στο κάτω μέρος. Επίσης, σημείωσε ότι το UAP ήταν ορατό μόνο όταν παρατηρούνταν μέσω ενός ενσωματωμένου αισθητήρα βραχέων κυμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR). Ο παρατηρητής ανέφερε ότι το συμβάν διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.Καθώς τα δημοσιευθέντα αμερικανικά αρχεία περιλαμβάνουν περιστατικά με βίντεο και αναφορές ακόμα και από την ιστορική αποστολή του «Apollo 17» στη Σελήνη το 1972 (φαίνονται τρεις φωτεινές τελείες πάνω από τη Σελήνη) έως το 2025, με αγνώστου ταυτότητος αντικείμενα σε σχήμα πούρου ή διαμαντοειδή, με ουρά να κινούνται παράξενα, το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα δούμε αναφορές με τις οποίες θα δίνονται απαντήσεις ή έστω επιβεβαίωση σε διάσημα περιστατικά θεάσεων UFO.Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το διασημότερο τέτοιο περιστατικό συνέβη στην Αταλάντη στις 2 Σεπτεμβρίου του 1990, όταν εκατοντάδες αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν πως μια σειρά από 13 φωτεινά αντικείμενα διέσχισαν τη χώρα. Ενα από αυτά φαινόταν να φλέγεται και φέρεται να προσγειώθηκε κοντά στην Αταλάντη.Οι ελληνικές αρχές απάντησαν πως βρήκαν συντρίμμια «γήινης προέλευσης», όπως προέκυπτε από το γεγονός ότι έφεραν αρίθμηση, αλλά και γράμματα, όπως το «Φ», που παραπέμπει σε δορυφόρο σοβιετικής προέλευσης.Ανάλογο περιστατικό περιέγραφε ο Θανάσης Βέγγος με εκατοντάδες ακόμα παραθεριστές στο Τολό Αργολίδας, όταν ένα λαμπρό φωτεινό αντικείμενο εμφανίστηκε στον ορίζοντα της θάλασσας, εκτελώντας απότομες και άτακτες κινήσεις προτού ακινητοποιηθεί πάνω από το νερό.Τον Φεβρουάριο του ’78 πλήρωμα και επιβάτες πτήσης της Ολυμπιακής ανέφεραν ότι καταδιώχθηκαν από ένα στρογγυλό φωτισμένο αντικείμενο, ενώ τη νύχτα των Χριστουγέννων της ίδιας χρονιάς χειριστές ραντάρ και πιλότοι σε στρατιωτικό αεροδρόμιο ανέφεραν την παρουσία έντονων φώτων που «εκτελούσαν μη συμβατικές κινήσεις».Τι είναι αυτά τα αντικείμενα που καταγράφονται; Ποιες είναι οι πιθανές εξηγήσεις για την προέλευσή τους; Είναι εξωγήινα ή γήινα κατασκευάσματα; «Θέλω να πιστέψω», όπως έλεγαν και οι ήρωες του «X-Files»...