Τραμπ: Αποφασίστε μόνοι σας τι στο δ... συμβαίνει με τα UFO
Τραμπ: Αποφασίστε μόνοι σας τι στο δ... συμβαίνει με τα UFO
«Καλή διασκέδαση και απόλαυση!» ευχήθηκε στους πολίτες ο Αμερικανός Πρόεδρος
Τη δέσμευσή του προς τους πολίτες τήρησε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο μέρος των αρχείων που αφορούν τα UFO και τα UAP, διαθέτοντάς τα στο κοινό για μελέτη και αξιολόγηση.
Ο Αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Απριλίου είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέτει στα αρχεία της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ / UFO) στο εγγύς μέλλον.
Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει κυβερνητικά αρχεία σχετικά με εξωγήινη ζωή, Unidentified Aerial Phenomena και Unidentified Flying Objects σε μια προσπάθεια για πλήρη διαφάνεια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει πολλές φορές τις προηγούμενες κυβερνήσεις πως δεν υπήρξαν ειλικρινείς προς τους πολίτες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων και βίντεο, όπως χαρακτηριστικά είπε: «ο λαός μπορεί πλέον να αποφασίσει μόνος του, “WHAT THE HELL IS GOING ON?”» και κάλεσε τους πολίτες να «διασκεδάσουν και να απολαύσουν» το υλικό.
Ενώ οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα Έγγραφα και Βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ@@ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;». Καλή διασκέδαση και απόλαυση!».
Ο Αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Απριλίου είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέτει στα αρχεία της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ / UFO) στο εγγύς μέλλον.
Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει κυβερνητικά αρχεία σχετικά με εξωγήινη ζωή, Unidentified Aerial Phenomena και Unidentified Flying Objects σε μια προσπάθεια για πλήρη διαφάνεια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει πολλές φορές τις προηγούμενες κυβερνήσεις πως δεν υπήρξαν ειλικρινείς προς τους πολίτες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων και βίντεο, όπως χαρακτηριστικά είπε: «ο λαός μπορεί πλέον να αποφασίσει μόνος του, “WHAT THE HELL IS GOING ON?”» και κάλεσε τους πολίτες να «διασκεδάσουν και να απολαύσουν» το υλικό.
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ«Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Πολέμου έχει δημοσιεύσει την πρώτη δόση των αρχείων UFO/UAP στο κοινό για έλεγχο και μελέτη. Σε μια προσπάθεια για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη Διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη και εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.
Ενώ οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα Έγγραφα και Βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ@@ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;». Καλή διασκέδαση και απόλαυση!».
President Trump posts on Truth Social: As for my promise to you, the Department of War has released the first tranche of the UFO/UAP files to the Public for their review and study.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 8, 2026
In an effort for Complete and Maximum Transparency, it was my Honor to direct my Administration… pic.twitter.com/bRIRmWFxP1
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα