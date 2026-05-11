Σάκης Κεχαγιόγλου: «Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης να αρνηθούμε την εργαλειοποίησή μας» - Οι ομιλίες στις Νομικές Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής
Αναλυτικά όσα είπε ο διακεκριμένος ποινικολόγος, Άρχων Μέγας Λογοθέτης του Νόμου και Άρχων Δικαιοφύλαξ των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας, Σάκης Κεχαγιόγλου
Το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Μαΐου 2026 ο διακεκριμένος ποινικολόγος, Άρχων Μέγας Λογοθέτης του Νόμου και Άρχων Δικαιοφύλαξ των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας, Σάκης Κεχαγιόγλου μίλησε σε συνέδρια που διοργανώθηκαν απ’ τις Νομικές Σχολές Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής.
Το Σάββατο 09/05 στην αίθουσα τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ έγινε η έναρξη του 2ου Συνεδρίου του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων «οι Ποινικολόγιοι» , το οποίο είχε ως αντικείμενο: «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ».
Τον Σ. Κεχαγιόγλου παρουσίασαν ο επίτιμος Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα και το έργο του, ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλαος Παρασκευόπουλος του οποίου ο ομιλητής υπήρξε μαθητής, και ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Γκλαβίνης, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη «γενναιόδωρη χορηγία» του, όπως την χαρακτήρισε, για το εμβληματικό έργο της ανακαίνισης του Αμφιθεάτρου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.
Στην εισήγησή του με θέμα «Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ», ο Σ. Κεχαγιόγλου αναφέρθηκε στο θεσμικό ακρωτηριασμό που προκύπτει απ’ την καταχρηστική άσκηση του άρθρου 14 του Συντάγματος και του δικαιώματος της πληροφορίας του άρθρου 5 του Συντάγματος εις βάρος του κατηγορουμένου. Τόνισε χαρακτηριστικά: «πώς είναι δυνατόν να ανεχόμαστε αυτή την επικίνδυνη μετάλλαξη η οποία έχει μετατρέψει τη δημοσιότητα που ο ιστορικός νομοθέτης σοφά προέβλεψε για τον κοινωνικό έλεγχο και την αποτροπή των μυστικών δικαστηρίων του παρελθόντος σε μία παράλληλη άτυπη δίκη των τηλεοπτικών οθονών; Πώς είναι δυνατόν να εγκαταλείπουμε τον πυρήνα της δίκαιης δίκης ο οποίος αποτελεί το έσχατο ανάχωμα προστασίας απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία κρατική ή επικοινωνιακή;»
Συνέχισε λέγοντας, ότι το τεκμήριο της αθωότητας υφίσταται σήμερα μια καθεστωτική σχεδόν κακοποίηση υποχωρώντας αμαχητί μπροστά στον τηλεοπτικό λαϊκισμό. Προσέθεσε ότι αυτοί που καταγγέλλουν τη δήθεν βραδύτητα της δικαιοσύνης, σπεύδουν να την υποκαταστήσουν εκδίδοντας τηλεοπτικές καταδίκες. Επεσήμανε δε, ότι όταν η κοινή γνώμη πολιορκημένη από διαστρεβλωμένες πληροφορίες που ανασύρονται παρανόμως απ’ τα βάθη μιας προανάκρισης έχει ήδη εκδώσει την ετυμηγορία της, το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει υπό καθεστώς άτυπης ομηρίας.
Έθεσε το ερώτημα, ποιος λειτουργός άραγε θα τολμήσει με ψυχραιμία να αθωώσει αυτόν που η κοινωνία έχει ήδη προδικάσει ως ενσάρκωση του κακού; Αναφερόμενος στη συνέχεια στους δικαστές είπε ότι τους έχουμε φορτώσει με προσδοκίες υπεράνθρωπες και με το ψυχολογικό βάρος του να δικάζουν ενώ γνωρίζουν πως η κάθε τους λέξη, η παραμικρή τους έκφραση, ο τρόπος που έκαναν μία ερώτηση σε έναν μάρτυρα μετατρέπεται εντός δευτερολέπτων σε είδηση, κρίνεται, κατακρίνεται, λοιδωρείται ή αποθεώνεται στα ψηφιακά καφενεία.
Κατέληξε, λέγοντας ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να επαναδιεκδικήσει το χώρο της, τον χρόνο της και πάνω απ’ όλα την κυριαρχία της επί της διαδικασίας. Οι λειτουργοί της οφείλουν- έχουμε όλοι μας χρέος- να υψώσουμε τείχος προστασίας, να αρνηθούμε συνειδητά την εργαλειοποίησή μας. Η δημοσιότητα εισήχθη στο νομικό μας σύστημα για να εγγυάται την αμεροληψία, όχι για να οργανώνει λιντσαρίσματα, ούτε και να προκαταβάλει ενόχους με βάσει ψηφιακά θραύσματα.
Στην αρχή του συνεδρίου, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ, το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον Επιστημονικό Σύνδεσμο Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι», τιμήθηκε ο τέως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ Ευάγγελος Βενιζέλος για την πολυετή προσφορά του στη Νομική επιστήμη, στην πολιτική και την κοινωνία με την τιμητική πλακέτα από το ΔΣ των «Ποινικολόγιων» καθώς και με το χρυσό μετάλλιο του ΑΠΘ από τον κοσμήτορα της σχολής Παναγιώτη Γκλαβίνη. Στο έργο και την προσφορά του αναφέρθηκαν ο πρόεδρος των «Ποινικολόγιων» Γιάννης Γλύκας και ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας.
Στο συνέδριο παρευρέθηκαν οι Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης και Ουρανία Σταθέα, οι επίτιμοι Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και Γ. Μπισμπίκης, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, η πρόεδρος Εφετών Αθ. Βασιλάκη, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δ. Φινοκαλιώτης και πολλοί άλλοι δικαστές, εισαγγελείς, καθηγητές των Νομικών Σχολών μεταξύ των οποίων οι Ομότιμοι Καθηγητές Νικόλαος Παρασκευόπουλος και Νικόλαος Μπιτζιλέκης, οι καθηγητές της Νομικής Σχολής ΑΠΘ Γεώργιος Νούσκαλης και Ιωάννης Ναζίρης, οι καθηγητές της Νομικής Σχολής ΔΠΘ Κώστας Κοσμάτος και Νικόλαος Βασιλειάδης και δικηγόροι απ’ όλη την Ελλάδα.
Την Παρασκευή 08/05 στην Κομοτηνή και σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής Κομοτηνής στο Βυζαντινό Μουσείο (Ίδρυμα Παπανικολάου), μίλησε ο Σ. Κεχαγιόγλου σε 300 και πλέον φοιτητές από όλα τα έτη της Νομικής με θέμα «ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ, Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ». Τον ομιλητή παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Κομοτηνής Άγης Σταθούλης χαρακτηρίζοντας τον Σ. Κεχαγιόγλου ως τον διαπρεπέστερο ποινικολόγο της χώρας. Ο ομιλητής αναφέρθηκε στο απαράδεκτο φαινόμενο του να θεωρούνται συλλήβδην και εκ προοιμίου ένοχοι όσοι κατηγορούνται ή συλλαμβάνονται χωρίς η λεγόμενη κοινή γνώμη και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας και να αναμένουν την τελεσίδικη δικαστική κρίση.
Τόνισε, ότι ακόμα και μετά την ενδεχόμενη αθώωση του κατηγορουμένου παραμένει το στίγμα της ποινικής δίωξης που αρχικά ασκήθηκε και η- σε πολλές περιπτώσεις- ηθική, οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική του εξόντωση. Επέκρινε την τάση της «εισαγγελίτιδας» -όπως την χαρακτήρισε- που διαπερνά την ελληνική κοινωνία και ειδικότερα τους ανεύθυνους «τηλε-εισαγγελείς» και τους τοξικούς υβριστές και σχολιαστές του διαδικτύου που καλύπτονται πίσω από την ανωνυμία και εκδίδουν «αποφάσεις» έχοντας πλήρη άγνοια των στοιχείων και του περιεχομένου των σχετικών δικογραφιών. Στο σημείο αυτό δε, τάχθηκε υπέρ της νομοθέτησης υποχρεωτικής επωνυμίας των χρηστών του διαδικτύου ώστε να έχουν την ευθύνη όσων γράφουν και να υπόκεινται σε αστικές και ποινικές κυρώσεις.
Μετά το τέλος της ομιλίας του, ακολούθησε συζήτηση όπου πολλοί φοιτητές υπέβαλαν ερωτήσεις και επικεντρώθηκαν στο σχολιασμό και στην ανάλυση εμβληματικών ποινικών υποθέσεων που ανέλαβε και χειρίστηκε ο Σ. Κεχαγιόγλου στα 35 χρόνια της σταδιοδρομίας του. Την εκδήλωση χαιρέτησε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Σοφία Μιχαλιτσούδη.
