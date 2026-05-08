Σία Κοσιώνη: Σήμερα θα πω το τελευταίο μου δελτίο στον ΣΚΑΪ
Σία Κοσιώνη: Σήμερα θα πω το τελευταίο μου δελτίο στον ΣΚΑΪ
Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους φίλους και συνεργάτες της στη ραδιοφωνική εκπομπή του σταθμού «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη» - «Ο τελευταίος χορός», έγραψε σε ανάρτησή της
Στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε η Σία Κοσιώνη την αποχώρησή της από το κανάλι, δηλώνοντας πως σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου θα παρουσιάσει το τελευταίο της δελτίο.
Η παρουσιάστρια ανέβασε αρχικά ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έγραψε «Ο τελευταίος χορός», επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο της τη φήμη που κυκλοφορεί έντονα το τελευταίο διάστημα, ποζάροντας δίπλα στους συνεργάτες της από την εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη».
Δείτε τη φωτογραφία
Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής συγκεντρώθηκαν γύρω της οι συνεργάτες της από τον σταθμό για να την αποχαιρετήσουν, με την ίδια να τονίζει πως προσπαθούσε να μην συγκινηθεί.
Η Σία Κοσιώνη ξεκίνησε να λέει: «Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα, ελπίζω όχι της ζωής μου. Νιώθω πολύ περίεργα. Είμαι 20 χρόνια εδώ. Ήμουν 26 όταν ήρθα και είμαι 46. Καλή είμαι ακόμα, βλέπομαι, τρώγομαι. Πολύ μικρή, πολύ άγουρη μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία και την άρπαξα από τα μαλλιά. Δούλεψα πάρα πολύ. Ατελείωτες ώρες. Τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα, χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που αφήνει ιστορία στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας και τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό που φτιάξαμε και για τους συνεργάτες μου, χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν τίποτα. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι ομαδικά αθλήματα».
Μιλώντας για τα μηνύματα και τα λόγια στήριξης που δέχεται όλες αυτές τις ημέρες που κυκλοφορούν οι φήμες για την αποχώρησή της, επισήμανε: «Αυτή την αναγνώριση, την αγάπη και τον σεβασμό που βιώνω αυτές τις μέρες, θα τα θυμάμαι για πάντα».
Για τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην πορεία της, ανέφερε: «20 χρονια είναι μια ζωή στην πρώτη γραμμή είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές», αποκαλύπτοντας πως μία από τις πιο έντονες στιγμές για εκείνη ήταν όταν κλήθηκε να παρουσιάσει τη δολοφονία της μικρής Άννυ: «Δυσκολευόμουν με ειδήσεις που έχουν θάνατο, θάνατο παιδιών κυρίως. Θυμάμαι την είδηση της μικρής Άννυς, ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του, που δεν ήθελα απλώς να κλάψω, ήθελα να κάνω εμετό», σημείωσε.
Συγκινημένη η Σία Κοσιώνη, έπειτα, επιστρέφοντας στην αποχώρησή της, ανέφερε: «Ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις. Δεν θα κλάψω, σε λίγο θα νομίζουν ότι θα μοιράσω κόλυβα».
Ένας ένας οι συνεργάτες της τότε ξεκίνησαν να μιλούν για όσα έζησαν στο πλευρό της παρουσιάστριας, περιγράφοντας τις αστείες αλλά και τις πιο έντονες στιγμές τους. Κάποιοι δάκρυσαν και στο τέλος την χειροκρότησαν, υπενθυμίζοντάς της πόσο όμορφα πέρασαν μαζί της.
Η παρουσιάστρια ανέβασε αρχικά ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έγραψε «Ο τελευταίος χορός», επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο της τη φήμη που κυκλοφορεί έντονα το τελευταίο διάστημα, ποζάροντας δίπλα στους συνεργάτες της από την εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη».
Δείτε τη φωτογραφία
Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής συγκεντρώθηκαν γύρω της οι συνεργάτες της από τον σταθμό για να την αποχαιρετήσουν, με την ίδια να τονίζει πως προσπαθούσε να μην συγκινηθεί.
Η Σία Κοσιώνη ξεκίνησε να λέει: «Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα, ελπίζω όχι της ζωής μου. Νιώθω πολύ περίεργα. Είμαι 20 χρόνια εδώ. Ήμουν 26 όταν ήρθα και είμαι 46. Καλή είμαι ακόμα, βλέπομαι, τρώγομαι. Πολύ μικρή, πολύ άγουρη μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία και την άρπαξα από τα μαλλιά. Δούλεψα πάρα πολύ. Ατελείωτες ώρες. Τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα, χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που αφήνει ιστορία στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας και τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό που φτιάξαμε και για τους συνεργάτες μου, χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν τίποτα. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι ομαδικά αθλήματα».
Μιλώντας για τα μηνύματα και τα λόγια στήριξης που δέχεται όλες αυτές τις ημέρες που κυκλοφορούν οι φήμες για την αποχώρησή της, επισήμανε: «Αυτή την αναγνώριση, την αγάπη και τον σεβασμό που βιώνω αυτές τις μέρες, θα τα θυμάμαι για πάντα».
Για τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην πορεία της, ανέφερε: «20 χρονια είναι μια ζωή στην πρώτη γραμμή είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές», αποκαλύπτοντας πως μία από τις πιο έντονες στιγμές για εκείνη ήταν όταν κλήθηκε να παρουσιάσει τη δολοφονία της μικρής Άννυ: «Δυσκολευόμουν με ειδήσεις που έχουν θάνατο, θάνατο παιδιών κυρίως. Θυμάμαι την είδηση της μικρής Άννυς, ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του, που δεν ήθελα απλώς να κλάψω, ήθελα να κάνω εμετό», σημείωσε.
Συγκινημένη η Σία Κοσιώνη, έπειτα, επιστρέφοντας στην αποχώρησή της, ανέφερε: «Ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις. Δεν θα κλάψω, σε λίγο θα νομίζουν ότι θα μοιράσω κόλυβα».
Ένας ένας οι συνεργάτες της τότε ξεκίνησαν να μιλούν για όσα έζησαν στο πλευρό της παρουσιάστριας, περιγράφοντας τις αστείες αλλά και τις πιο έντονες στιγμές τους. Κάποιοι δάκρυσαν και στο τέλος την χειροκρότησαν, υπενθυμίζοντάς της πόσο όμορφα πέρασαν μαζί της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα