Το χρονικό του διαζυγίου της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ: Η αποχώρηση που έδειξε την έξοδο και το σενάριο για το επόμενο βήμα, μιλάει με τον ΑΝΤ1

Σία Κοσιώνη: Δημοσιογράφος από κούνια

Προσωπική ζωή χαμηλών τόνων

Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης

Η επίσημη ανακοίνωση ήλθε να σφραγίσει την λήξη της εικοσαετούς συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ και να επιβεβαιώσει όλα όσα λέγονται και γράφονται. Με τα δύο διαζύγια, με τον Βασίλη Παπαδρόσο και την Σία Κοσιώνη, ο ΣΚΑΪ χαράσσει μία νέα πορεία στον τομέα της ενημέρωσης με ισχυρό το στίγμα των αλλαγών και της ανανέωσης.«Κοίταξε, εγώ θέλω να κάνω ειλικρινείς συζητήσεις με τους ανθρώπους που έχω απέναντί μου. Όλοι ξέρουν ότι η Κοσιώνη μπορεί να είναι αυστηρή, αλλά είναι καλοπροαίρετη. Ένα πράγμα που με εκνευρίζει είναι να ρωτάω κάτι και να μου απαντάνε κάτι άλλο. Αυτή είναι μια κλασική τακτική των πολιτικών - και αυτό είναι κάτι που εγώ δεν επιτρέπω», είχε πει πριν λίγες εβδομάδες στον Δημήτρη Δανίκα και στο ΘΕΜΑ η δημοσιογράφος δίνοντας με αυτό τον τρόπο το στίγμα της δημοσιογραφικής στάσης της.Η Σία Κοσιώνη άλλωστε από νωρίς ήξερε τι ήθελε να κάνει και αυτό, παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε και γαλουχήθηκε σε «ιατρικό περιβάλλον», ήταν η δημοσιογραφία. Η πρώτη της δουλειά ήταν σε ένα μουσικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε να μαθαίνει μοντάζ ραδιοφωνικό.Στη συνέχεια άρχισε να λέει μικρά δελτία ειδήσεων, ακολούθησε ένας οικονομικός ραδιοφωνικός σταθμός, και μετά πήρε τη δική της εκπομπή. «Δύο χρόνια από τα τέσσερα που ήμουν στη Θεσσαλονίκη έκανα εκπομπή στις 6 το πρωί. Ξυπνούσα στις 4 το πρωί και την ώρα που οι συμφοιτητές μου γύριζαν από τα ρεμπετάδικα, εγώ ξεκινούσα με ένα βεσπάκι για την πλατεία Αριστοτέλους μέσα στο κρύο και στην ομίχλη. Δούλεψα στην ΕΡΤ3, έκανα παραγωγές, έγραφα σε περιοδικά, όποια ευκαιρία έβλεπα μπροστά μου την άρπαζα. Όταν επέστρεψα εκεί από το Λονδίνο, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου στο London School of Economics, και έψαχνα δουλειά, μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία να δουλέψω στη «Sport Day» και στον Σπορ FM, πάλι ασχολούμενη με την πολιτική και τα media εκείνη την εποχή. Δεν είπα όχι, παράλληλα δούλευα στην ΕΡΤ και έκανα ρεπορτάζ. Δούλευα ατελείωτες ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα, από το πρωί ως το βράδυ» εξομολογήθηκε.Η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2006 και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ανέλαβε την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, κάνοντας παράλληλα και αρκετές εκπομπές ερευνητικού περιεχομένου ενώ ήταν το κεντρικό πρόσωπο του σταθμού σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και τις συνεντεύξεις με τα σημαντικά πρόσωπα. «Με πάρα πολλά παιδιά στον ΣΚΑΪ είμαστε μια οικογένεια και είναι μια σχέση ταύτισης. Είναι μια σχέση πολύ βαθιά, όπως καταλαβαίνουν όλοι», είχε πει η Σία Κοσιώνη σε συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα.Παρά το ανθρωποκυνηγητό των τελευταίων ημερών για μία δήλωση δεδομένων των φημών αποχώρησής της από τον ΣΚΑΪ, εκείνη απέφυγε διακριτικά να κάνει οποιαδήποτε δήλωση και σχόλιο που να αφήνει αιχμή ή κάποιο υπονοούμενο, διατηρώντας το σοβαρό προφίλ της.Ίδια στάση διατηρεί και στην προσωπική ζωή της για την οποία μόνο σε συνεντεύξεις θα πει όσα νιώθει ότι μπορεί να μην περάσουν κόκκινες γραμμές οι οποίες την προφυλάσσουν από lifestyle παραμορφώσεις. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον αθλητικογράφο, Μιχάλη Λεάνη που διήρκησε 6 χρόνια και πήραν διαζύγιο το 2013. Ακολούθησε ο γάμος της με τον πρώην Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με τον οποίο απέκτησαν μαζί τον γιο τους, Δήμο.«Η πρώτη γνωριμία με τη Σία ήταν ραδιοφωνική. Ήμουν υποψήφιος δήμαρχος Καρπενησίου και με παίρνουν τηλέφωνο ένα πρωί και μου λένε: “Θέλει να σε βγάλει στον ΣΚΑΪ η Κοσιώνη”. Εγώ τότε, 30-32 ετών, ομολογώ ότι έτρεμα σαν το ψάρι. Ηρωικά όμως σηκώνω το τηλέφωνο και η Σία με περνάει πριονοκορδέλα, όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Σε απλά ελληνικά, με κόβει φέτες. Έκλεισα το τηλέφωνο, λέω: “Προφανώς η συγκεκριμένη δεν με συμπαθεί πάρα πολύ”. Α, συνέχισα, και ξαναδιασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας μερικά χρόνια αργότερα. Τυχαία, συναντηθήκαμε, βρήκαμε ο ένας τον άλλον και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Καταρχάς, έγιναν τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα λέει;».Από την πλευρά της η δημοσιογράφος διατύπωνε την δική της εκδοχή: «Εγώ ως επαναστάτρια, όπως λέει και η μαμά μου, βλέπω τότε, διαβάζω στις εφημερίδες τι θα βγάλουμε σήμερα στο ραδιόφωνο και τα λοιπά, και λέω: “Ε, κατεβαίνει αυτός ο Μπακογιάννης για δήμαρχος Καρπενησίου. Ε, γιατί; Επειδή τον λένε Μπακογιάννη δηλαδή, πρέπει ντε και καλά να πάρει το Καρπενήσι; Κάτσε να ασχοληθώ εγώ με αυτό”. Και λέω: “Ας τον βγάλουμε να δούμε, τι φρούτο είναι; Τι είναι αυτός ο τύπος;”. Και ήμουν πραγματικά πάρα πολύ ειρωνική μαζί του. Ήμουν πολύ ειρωνική. Λάθος βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να χαντακώνουμε κανέναν άνθρωπο έτσι, πριν τον γνωρίσουμε, πριν του δώσουμε μια ευκαιρία. Αλλά ήμουν σκληρή και ειρωνική μαζί του. Τόσο πολύ, που μετά τον πήρα τηλέφωνο και λέω: “Κύριε Μπακογιάννη, θέλω να σας πω ότι δεν είναι προσωπικό, καταλαβαίνετε, τη δουλειά μου κάνω…”. Και λέει: “Αλίμονο, τη δουλειά σας κάνετε, απλά δεν πέρασα καθόλου καλά. Δεν ήταν αυτό που χρειαζόμουν στην αρχή της προεκλογικής μου εκστρατείας”». Ακολούθησε μία τρυφερή σχέση των δύο και ο γάμος ο οποίος έγινε το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 στο Καρπενήσι, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.Εν μέσω της δίνης των φημών των τελευταίων ημερών η Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής της ΝΔ και πεθερά της δημοσιογράφου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Μαΐου και μίλησε για την παρουσιάστρια και την πορεία της στον τηλεοπτικό σταθμό τα τελευταία 20 χρόνια. «Η Σία Κοσιώνη είναι ένας χαρισματικός, φωτεινός άνθρωπος, είναι ίσως απ’ τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχει μία ψυχή μάλαμα. Είναι πολύ καλή επαγγελματίας, πάρα πολύ καλή επαγγελματίας, είναι self - made woman. Έγινε η Σία Κοσιώνη. Δεν της χαρίστηκε ποτέ κανένας στη ζωή της και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό το παιδί. Είμαι πολύ περήφανη για τη Σία Κοσιώνη. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα τέτοια. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα, να της πούνε επαγγελματικά το παραμικρό, ακόμα και το βράδυ που ο Κώστας έχασε τις εκλογές, η Σία έκανε το πάνελ της με τον ίδιο τρόπο σαν να μην ήταν άντρας της. Αυτό όμως είναι η μεγάλη διαφορά του σοβαρού επαγγελματία. Ο σοβαρός επαγγελματίας σε κάθε δουλειά κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο, όπως μπορεί, και από ‘κει και πέρα ανοίγει το άλλο κουτί, που είναι το δικό σου, το προσωπικό. Και αυτό εμείς οι γυναίκες το ξέρουμε πάρα πολύ καλά».