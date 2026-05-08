Το χρονικό του διαζυγίου της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ: Η αποχώρηση που έδειξε την έξοδο και το σενάριο για το επόμενο βήμα, μιλάει με τον ΑΝΤ1
Με μία επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ μπαίνει τέλος στην έντονη φημολογία των τελευταίων μηνών και πλέον οριστικά η δημοσιογράφος και ανκοργούμαν του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού αποχωρεί μετά από 20 χρόνια
Ηταν αναμενόμενη και σχεδόν λυτρωτική η ανακοίνωση της λήξης συνεργασίας του ΣΚΑΪ με την Σία Κοσιώνη, για να μπει επιτέλους ένα φρένο στο όργιο φημών, σεναρίων και δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη είναι ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ant1.
Σήμερα, 8 Μαΐου 2026, ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε και επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας με την δημοσιογράφο, η οποία μετά από 20 χρόνια αφήνει την καρέκλα τής παρουσίασης του δελτίου ειδήσεων του σταθμού και από την επόμενη σεζόν ανοίγει πανιά για νέα δημοσιογραφικά ταξίδια.
Απόψε η Σία Κοσιώνη θα εκφωνήσει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων από το Φάληρο και από Δευτέρα, η παρουσίασή του ανατίθεται στην Χριστίνα Βίδου. Ως πιθανή διάδοχο της Σίας Κοσιώνη από τον Σεπτέμβριο οι πληροφορίες θέλουν την Λένα Φλυτζάνη, κάτι που θα οριστικοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.
Το «διαζύγιο» του ΣΚΑΪ με την Σία Κοσιώνη συζητιέται τους τελευταίους δύο μήνες στα δημοσιογραφικά γραφεία με πολλές πληροφορίες να περιγράφουν ένα κλίμα όχι και τόσο καλό μεταξύ των δύο πλευρών. Τόσο όμως η δημοσιογράφος όσο και ο σταθμός αποφεύγουν να κάνουν το οποιοδήποτε σχόλιο ή να «ρίξουν λάδι» στη φωτιά που θέλει τις σχέσεις να περνούν έντονη κρίση.
Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας του ΣΚΑΪ με τον Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, Βασίλη Παπαδρόσο πριν από μερικές ημέρες, στα τέλη Απριλίου. Κάτι που έσπευσε να σχολιάσει η ανκοργούμαν με ποστ στα κοινωνικά της δίκτυα.
«Όπως όλες τις δουλειές, έτσι και τη δική μας, την κάνουν οι άνθρωποι. Για αυτό και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για μένα, καθώς είναι η τελευταία του Βασίλη Παπαδρόσου ως Γενικού Διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ μετά από σχεδόν οκτώ πυκνά και δημιουργικά χρόνια με πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Ο Βασίλης είναι ένας σπάνιος επαγγελματίας, ένας μαχητής της τηλεόρασης με βαθιά γνώση, όραμα και στόφα πρωταθλητή. Του είμαι ευγνώμων γιατί για μένα υπήρξε ένας σπουδαίος, έμπιστος και ειλικρινής συνεργάτης. Μαζί διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις, μεγάλες κρίσεις, οριακές
στιγμές, συμφωνώντας, διαφωνώντας μα κυρίως συνθέτοντας. Πάντα, κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφίας, της ηθικής και της συναδελφικότητας. Με αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για την άποψη και κυρίως για την αξία του άλλου. Με πάθος και πίστη σε μια σπουδαία δημοσιογραφική ομάδα. Βασίλη, η φωνή σου θα βουίζει στο αυτί μου για πολύ καιρό. Είμαι υπερήφανη για κάθε στιγμή και σίγουρη για την επιτυχία σου σε ό,τι όμορφο ξανοίγεται μπροστά σου».
Όχι τυχαία, η ανάρτηση συζητήθηκε δείχνοντας ότι πλέον η ατμόσφαιρα ήταν «ηλεκτρισμένη» και ότι η αποχώρηση Παπαδρόσου δεν ήταν ευχάριστη για την Σία Κοσιώνη.
Το βράδυ της Πέμπτης, κι ενώ από την αρχή της εβδομάδας έχουν κυκλοφορήσει στην δημοσιογραφική πιάτσα πληροφορίες που θέλουν το αποψινό δελτίο ειδήσεων να είναι και το τελευταίο που θα εκφωνήσει εκείνη, ο Αλέξης Παπαχελάς αποχαιρέτησε on air την δημοσιογράφο. Όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της δημοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη ευχαρίστησε και τον Γιώργο Αράπογλου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων και τον Αλέξη Παπαχελά.
«Ευχαριστούμε, εις το επανιδείν» απάντησε ο Αλέξης Παπαχελάς με τη Σία Κοσιώνη να λέει «ούτως ή άλλως» κουνώντας το κεφάλι.
Η επίσημη ανακοίνωση ήλθε να σφραγίσει την λήξη της εικοσαετούς συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ και να επιβεβαιώσει όλα όσα λέγονται και γράφονται. Με τα δύο διαζύγια, με τον Βασίλη Παπαδρόσο και την Σία Κοσιώνη, ο ΣΚΑΪ χαράσσει μία νέα πορεία στον τομέα της ενημέρωσης με ισχυρό το στίγμα των αλλαγών και της ανανέωσης.
Σία Κοσιώνη: Δημοσιογράφος από κούνια«Κοίταξε, εγώ θέλω να κάνω ειλικρινείς συζητήσεις με τους ανθρώπους που έχω απέναντί μου. Όλοι ξέρουν ότι η Κοσιώνη μπορεί να είναι αυστηρή, αλλά είναι καλοπροαίρετη. Ένα πράγμα που με εκνευρίζει είναι να ρωτάω κάτι και να μου απαντάνε κάτι άλλο. Αυτή είναι μια κλασική τακτική των πολιτικών - και αυτό είναι κάτι που εγώ δεν επιτρέπω», είχε πει πριν λίγες εβδομάδες στον Δημήτρη Δανίκα και στο ΘΕΜΑ η δημοσιογράφος δίνοντας με αυτό τον τρόπο το στίγμα της δημοσιογραφικής στάσης της.
Η Σία Κοσιώνη άλλωστε από νωρίς ήξερε τι ήθελε να κάνει και αυτό, παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε και γαλουχήθηκε σε «ιατρικό περιβάλλον», ήταν η δημοσιογραφία. Η πρώτη της δουλειά ήταν σε ένα μουσικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε να μαθαίνει μοντάζ ραδιοφωνικό.
Στη συνέχεια άρχισε να λέει μικρά δελτία ειδήσεων, ακολούθησε ένας οικονομικός ραδιοφωνικός σταθμός, και μετά πήρε τη δική της εκπομπή. «Δύο χρόνια από τα τέσσερα που ήμουν στη Θεσσαλονίκη έκανα εκπομπή στις 6 το πρωί. Ξυπνούσα στις 4 το πρωί και την ώρα που οι συμφοιτητές μου γύριζαν από τα ρεμπετάδικα, εγώ ξεκινούσα με ένα βεσπάκι για την πλατεία Αριστοτέλους μέσα στο κρύο και στην ομίχλη. Δούλεψα στην ΕΡΤ3, έκανα παραγωγές, έγραφα σε περιοδικά, όποια ευκαιρία έβλεπα μπροστά μου την άρπαζα. Όταν επέστρεψα εκεί από το Λονδίνο, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου στο London School of Economics, και έψαχνα δουλειά, μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία να δουλέψω στη «Sport Day» και στον Σπορ FM, πάλι ασχολούμενη με την πολιτική και τα media εκείνη την εποχή. Δεν είπα όχι, παράλληλα δούλευα στην ΕΡΤ και έκανα ρεπορτάζ. Δούλευα ατελείωτες ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα, από το πρωί ως το βράδυ» εξομολογήθηκε.
Η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2006 και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ανέλαβε την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, κάνοντας παράλληλα και αρκετές εκπομπές ερευνητικού περιεχομένου ενώ ήταν το κεντρικό πρόσωπο του σταθμού σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και τις συνεντεύξεις με τα σημαντικά πρόσωπα. «Με πάρα πολλά παιδιά στον ΣΚΑΪ είμαστε μια οικογένεια και είναι μια σχέση ταύτισης. Είναι μια σχέση πολύ βαθιά, όπως καταλαβαίνουν όλοι», είχε πει η Σία Κοσιώνη σε συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα.
Παρά το ανθρωποκυνηγητό των τελευταίων ημερών για μία δήλωση δεδομένων των φημών αποχώρησής της από τον ΣΚΑΪ, εκείνη απέφυγε διακριτικά να κάνει οποιαδήποτε δήλωση και σχόλιο που να αφήνει αιχμή ή κάποιο υπονοούμενο, διατηρώντας το σοβαρό προφίλ της.
Προσωπική ζωή χαμηλών τόνωνΊδια στάση διατηρεί και στην προσωπική ζωή της για την οποία μόνο σε συνεντεύξεις θα πει όσα νιώθει ότι μπορεί να μην περάσουν κόκκινες γραμμές οι οποίες την προφυλάσσουν από lifestyle παραμορφώσεις. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον αθλητικογράφο, Μιχάλη Λεάνη που διήρκησε 6 χρόνια και πήραν διαζύγιο το 2013. Ακολούθησε ο γάμος της με τον πρώην Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με τον οποίο απέκτησαν μαζί τον γιο τους, Δήμο.
«Η πρώτη γνωριμία με τη Σία ήταν ραδιοφωνική. Ήμουν υποψήφιος δήμαρχος Καρπενησίου και με παίρνουν τηλέφωνο ένα πρωί και μου λένε: “Θέλει να σε βγάλει στον ΣΚΑΪ η Κοσιώνη”. Εγώ τότε, 30-32 ετών, ομολογώ ότι έτρεμα σαν το ψάρι. Ηρωικά όμως σηκώνω το τηλέφωνο και η Σία με περνάει πριονοκορδέλα, όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Σε απλά ελληνικά, με κόβει φέτες. Έκλεισα το τηλέφωνο, λέω: “Προφανώς η συγκεκριμένη δεν με συμπαθεί πάρα πολύ”. Α, συνέχισα, και ξαναδιασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας μερικά χρόνια αργότερα. Τυχαία, συναντηθήκαμε, βρήκαμε ο ένας τον άλλον και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Καταρχάς, έγιναν τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα λέει;».
Από την πλευρά της η δημοσιογράφος διατύπωνε την δική της εκδοχή: «Εγώ ως επαναστάτρια, όπως λέει και η μαμά μου, βλέπω τότε, διαβάζω στις εφημερίδες τι θα βγάλουμε σήμερα στο ραδιόφωνο και τα λοιπά, και λέω: “Ε, κατεβαίνει αυτός ο Μπακογιάννης για δήμαρχος Καρπενησίου. Ε, γιατί; Επειδή τον λένε Μπακογιάννη δηλαδή, πρέπει ντε και καλά να πάρει το Καρπενήσι; Κάτσε να ασχοληθώ εγώ με αυτό”. Και λέω: “Ας τον βγάλουμε να δούμε, τι φρούτο είναι; Τι είναι αυτός ο τύπος;”. Και ήμουν πραγματικά πάρα πολύ ειρωνική μαζί του. Ήμουν πολύ ειρωνική. Λάθος βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να χαντακώνουμε κανέναν άνθρωπο έτσι, πριν τον γνωρίσουμε, πριν του δώσουμε μια ευκαιρία. Αλλά ήμουν σκληρή και ειρωνική μαζί του. Τόσο πολύ, που μετά τον πήρα τηλέφωνο και λέω: “Κύριε Μπακογιάννη, θέλω να σας πω ότι δεν είναι προσωπικό, καταλαβαίνετε, τη δουλειά μου κάνω…”. Και λέει: “Αλίμονο, τη δουλειά σας κάνετε, απλά δεν πέρασα καθόλου καλά. Δεν ήταν αυτό που χρειαζόμουν στην αρχή της προεκλογικής μου εκστρατείας”». Ακολούθησε μία τρυφερή σχέση των δύο και ο γάμος ο οποίος έγινε το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 στο Καρπενήσι, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.
Εν μέσω της δίνης των φημών των τελευταίων ημερών η Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής της ΝΔ και πεθερά της δημοσιογράφου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Μαΐου και μίλησε για την παρουσιάστρια και την πορεία της στον τηλεοπτικό σταθμό τα τελευταία 20 χρόνια. «Η Σία Κοσιώνη είναι ένας χαρισματικός, φωτεινός άνθρωπος, είναι ίσως απ’ τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχει μία ψυχή μάλαμα. Είναι πολύ καλή επαγγελματίας, πάρα πολύ καλή επαγγελματίας, είναι self - made woman. Έγινε η Σία Κοσιώνη. Δεν της χαρίστηκε ποτέ κανένας στη ζωή της και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό το παιδί. Είμαι πολύ περήφανη για τη Σία Κοσιώνη. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα τέτοια. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα, να της πούνε επαγγελματικά το παραμικρό, ακόμα και το βράδυ που ο Κώστας έχασε τις εκλογές, η Σία έκανε το πάνελ της με τον ίδιο τρόπο σαν να μην ήταν άντρας της. Αυτό όμως είναι η μεγάλη διαφορά του σοβαρού επαγγελματία. Ο σοβαρός επαγγελματίας σε κάθε δουλειά κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο, όπως μπορεί, και από ‘κει και πέρα ανοίγει το άλλο κουτί, που είναι το δικό σου, το προσωπικό. Και αυτό εμείς οι γυναίκες το ξέρουμε πάρα πολύ καλά».
