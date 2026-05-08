«Καληνύχτα σας και εις το επανιδείν»: Συγκινημένη η Σία Κοσιώνη στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ, δείτε βίντεο
Μετά από δύο δεκαετίες στη θέση της άνκοργουμαν στον σταθμό του Φαλήρου, η δημοσιογράφος αποχαιρέτισε τους τηλεθεατές - Τη χειροκρότησαν οι συνεργάτες της στο πλατό
Το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ εκφώνησε απόψε η Σία Κοσιώνη, κλείνοντας έναν κύκλο είκοσι χρόνων.
Μετά από δύο δεκαετίες στη θέση της anchorwoman στον σταθμό του Φαλήρου, η δημοσιογράφος αποχαιρέτισε συγκινημένη τους τηλεθεατές, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της και παρομοιάζοντας την πορεία της εκεί, από τότε που ήταν 26 μέχρι σήμερα που έγινε 46 ετών, με ένα όμορφο ταξίδι. Η Σία Κοσιώνη δεν παρέλειψε να αναφέρει την ομάδα συνεργατών της τους οποίους ευχαρίστησε για το «ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών» που έχτισαν μαζί και για το οποίο δήλωσε περήφανη.
«Ήρθε αυτή η στιγμή, μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή του, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά γιατί απόψε δεν σας πως μόνο αυτό το ''εδώ το δελτίο ολοκληρώνεται''. Θα σας ότι ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46. Ήμουν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας ειδικά σε εποχές σκληρές, δύστροπες για τη χώρα μας και τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο και προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους του ορόφους και όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ. Δουλέψαμε σκληρά συχνά κάτω από αντίξοες και ακραίες συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε αυτό, ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν», ήταν οι τελευταίες φράσεις της Σίας Κοσιώνη ως anchorwoman του ΣΚΑΪ, οι οποίες συνοδεύτηκαν από το χειροκρότημα των συνεργατών της στο πλατό.
Δείτε το βίντεο
