Το πραγματικό κόστος κατασκευής ενός e-shop, τα κρυφά έξοδα που συχνά αγνοούνται και η εναλλακτική που μειώνει ρίσκο και χρόνο εισόδου
Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας ξεκινά η ελεγχόμενη είσοδος στο φαράγγι Κουρταλιώτη
Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας ξεκινά η ελεγχόμενη είσοδος στο φαράγγι Κουρταλιώτη
Αυτοψία πραγματοποίησε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, ενώ σύμφωνα με τον δήμο Αγίου Βασιλείου, η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε ελέγχους και αυτοψίες στο φαράγγι Κουρταλιώτη
Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στο φαράγγι Κουρταλιώτη, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την αναβάθμιση της ασφάλειας και της διαχείρισης ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης.
Την ίδια στιγμή, αυτοψία στο φαράγγι πραγματοποίησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, έπειτα από σχετική ανάθεση του ΟΦΥΠΕΚΑ, με αντικείμενο την αξιολόγηση ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια των επισκεπτών.
Τον κ. Λέκκα υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Βαγγέλης Καπετανάκης, οι οποίοι παρουσίασαν τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά και τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού.
Σύμφωνα με τον δήμο Αγίου Βασιλείου, η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε ελέγχους και αυτοψίες στο Φαράγγι Κουρταλιώτη, καταγράφοντας σημεία που απαιτούν παρεμβάσεις και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία των επισκεπτών και τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν ζητήματα ασφαλούς πρόσβασης και παραμονής των επισκεπτών, ενώ έγινε αναφορά και στις καθυστερήσεις που έχουν προκύψει λόγω ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία για τη διαχείριση του φαραγγιού.
Παράλληλα, ο δήμος επισημαίνει ότι συνεχίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φαράγγι Κουρταλιώτη αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς φυσικούς προορισμούς της Κρήτης, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας, διαχείρισης και πρόληψης.
Την ίδια στιγμή, αυτοψία στο φαράγγι πραγματοποίησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, έπειτα από σχετική ανάθεση του ΟΦΥΠΕΚΑ, με αντικείμενο την αξιολόγηση ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια των επισκεπτών.
Τον κ. Λέκκα υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Βαγγέλης Καπετανάκης, οι οποίοι παρουσίασαν τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά και τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού.
Σύμφωνα με τον δήμο Αγίου Βασιλείου, η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε ελέγχους και αυτοψίες στο Φαράγγι Κουρταλιώτη, καταγράφοντας σημεία που απαιτούν παρεμβάσεις και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία των επισκεπτών και τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης.
Έχουν γίνει έλεγχοι και αυτοψίες
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν ζητήματα ασφαλούς πρόσβασης και παραμονής των επισκεπτών, ενώ έγινε αναφορά και στις καθυστερήσεις που έχουν προκύψει λόγω ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία για τη διαχείριση του φαραγγιού.
Παράλληλα, ο δήμος επισημαίνει ότι συνεχίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Συνεχίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φαράγγι Κουρταλιώτη αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς φυσικούς προορισμούς της Κρήτης, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας, διαχείρισης και πρόληψης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα