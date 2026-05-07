Σύλληψη 24χρονου για ναρκωτικά και όπλα στα Χανιά
Στη σύλληψη ενός άνδρα προέβησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες (6/5) το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Αστυνομία Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής, έκαναν έρευνα στην οικία 24χρονου αλλοδαπού και σε εξωτερικούς χώρους.
Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 2 γεμιστήρες, 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 95 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 12,5 γραμμάρια κοκαΐνη, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 2.150 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, υλικά για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών και κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
