Σύλληψη 24χρονου για ναρκωτικά και όπλα στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Χανιά Ναρκωτικά Όπλα

Σύλληψη 24χρονου για ναρκωτικά και όπλα στα Χανιά

Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 2 γεμιστήρες, 40 φυσίγγια, 95 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 12,5 γραμμάρια κοκαΐνη, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 2.150 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, υλικά για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών

Σύλληψη 24χρονου για ναρκωτικά και όπλα στα Χανιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός άνδρα προέβησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες (6/5) το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Αστυνομία Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής, έκαναν έρευνα στην οικία 24χρονου αλλοδαπού και σε εξωτερικούς χώρους.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 2 γεμιστήρες, 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 95 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 12,5 γραμμάρια κοκαΐνη, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 2.150 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, υλικά για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύλληψη 24χρονου για ναρκωτικά και όπλα στα Χανιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης