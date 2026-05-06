Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή σε τρία άτομα που έσπασαν τζάμια από παροπλισμένο λεωφορείο του ΟΑΣΘ
Kρίθηκαν ένοχοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Καταδικάστηκαν τρία άτομα που εισέβαλαν σε χώρο που φυλάσσονται μη λειτουργικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσαν φθορές.
Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο αδέλφια, 31 και 24 ετών, καθώς και μία 20χρονη, κρίθηκαν ένοχοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή.
Οπως κατέθεσε υπάλληλος του χώρου, επρόκειτο για λεωφορεία τα οποία μεταφέρονται στον συγκεκριμένο περιφραγμένο χώρο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και δρομολογούνται για απόσυρση.
Την Κυριακή, 26 Απριλίου, ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ατόμων μέσα στις εγκαταστάσεις και όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα άτομα είχαν σπάσει υαλοπίνακες λεωφορείου. Μετά το περιστατικό τα άτομα τράπηκαν σε φυγή ωστόσο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.
Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ερήμην καθώς δεν προσήλθαν στο δικαστήριο για να απολογηθούν.
