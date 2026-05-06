Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή σε τρία άτομα που έσπασαν τζάμια από παροπλισμένο λεωφορείο του ΟΑΣΘ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Βανδαλισμός Λεωφορείο Καταδίκη ΟΑΣΘ

Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή σε τρία άτομα που έσπασαν τζάμια από παροπλισμένο λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Kρίθηκαν ένοχοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή σε τρία άτομα που έσπασαν τζάμια από παροπλισμένο λεωφορείο του ΟΑΣΘ
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Καταδικάστηκαν τρία άτομα που εισέβαλαν σε χώρο που φυλάσσονται μη λειτουργικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσαν φθορές.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο αδέλφια, 31 και 24 ετών, καθώς και μία 20χρονη, κρίθηκαν ένοχοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή.

Οπως κατέθεσε υπάλληλος του χώρου, επρόκειτο για λεωφορεία τα οποία μεταφέρονται στον συγκεκριμένο περιφραγμένο χώρο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και δρομολογούνται για απόσυρση.

Την Κυριακή, 26 Απριλίου, ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ατόμων μέσα στις εγκαταστάσεις και όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα άτομα είχαν σπάσει υαλοπίνακες λεωφορείου. Μετά το περιστατικό τα άτομα τράπηκαν σε φυγή ωστόσο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ερήμην καθώς δεν προσήλθαν στο δικαστήριο για να απολογηθούν.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης