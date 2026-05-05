Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 40χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη
Ο 40χρονος έχασε τον έλεγχο του πατινιού και προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά - Χειρουργήθηκε στο κεφάλι

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.
