Δύο επιθέσεις κατά πανεπιστημιακών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες

Βανδαλισμοί στην πολυκατοικία της καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Βάνας Νικολαΐδου - Κυριανίδου και προπηλακισμός του αντιπρύτανη του ΑΠΘ Ιάκωβου Μιχαηλίδη, που μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ μετά το περιστατικό





Ειδικότερα για την επίθεση στον αντιπρύτανη του ΑΠΘ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ, ο κ.Μιχαηλίδης



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ







Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις.



Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.







Οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.



Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής».



Στράτος Σιμόπουλος: «Οι γνωστές ομάδες χτύπησαν, να στηριχθεί η Πρυτανεία» Για τον προπηλακισμό στον αντιπρύτανη του ΑΠΘ, ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:



«Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες από την ανάρτησή μου, με βίντεο στα social media, με το οποίο στήριζα την απόφαση των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ να ζητήσουν από τους διαμένοντες στις φοιτητικές εστίες να υπογράψουν συμβάσεις με τις οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη τυχόν φθορών και οι γνωστές ομάδες χτύπησαν.



Προπηλάκισαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρυτανείας, τον αντιπρύτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη που διακομίσθη στο ΑΧΕΠΑ.



Το παράλογο "αίτημα" τους να μην υπάρχει κανονισμός λειτουργίας στις φοιτητικές εστίες το διεκδικούν με τη βία.

Υποστηρίζονται,μάλιστα από μία ,αυτοπροσδιορίζομενη ως προοδευτική, ομάδα του καθηγητικού κατεστημένου που φέρει ακέραια και η ίδια την ευθύνη για ότι συνέβη.



Εύχομαι καλή ανάρρωση στον αντιπρύτανη, εκφράζοντας την στήριξή μου τόσο στον ίδιο όσο και στην Πρυτανεία για την απόφασή τους να βάλουν τάξη στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες.



Όλοι οι θεσμικοί φορείς και η πολιτεία οφείλουμε να στηρίξουμε τις Πρυτανικές Αρχές στη προσπάθειά τους αυτή».





Μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν την πολυκατοικία που μένει η καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου - Κυριανίδου Λίγες ώρες μετά, μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας της Βάνα Νικολαίδου - Κυριανίδου.



Υπενθυμίζεται ότι η καθηγήτρια φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο καθώς τον Ιανουάριο του 2025, άγνωστοι βανδάλισαν το γραφείο της, γράφοντας αντισημιτικά και φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα με σπρέι στους τοίχους, ενώ πέταξαν και τρικάκια.



Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2024 αντιεξουσιαστές την είχαν στοχοποιήσει την με συνθήματα, όταν υποστήριξε την απαλλαγή των πανεπιστημίων από τους αιώνιους φοιτητές, ενώ τον Μάρτιο του 2023, μέλη της φοιτητικής κίνησης «ΣΑΦ-ΕΑΑΚ/Συνεργασία Ανεξάρτητων Φιλοσοφικής» έκαναν παρεμβάσεις όπως την περικύκλωση του γραφείου της καθηγήτριας, τη διακοπή του μαθήματός της κ.α.



Το ίδιο διάστημα η κ. Νικολαΐδου είχε καταγγείλει ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των νεολαίων κομμάτων εδώ και καιρό, επειδή όπως είχε πει η ίδια, πρωτοστάτησε στην αφαίρεση του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.