Επίθεση στον αντιπρύτανη του ΑΠΘ, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, από ομάδα φοιτητών καταγγέλλουν οι πρυτανικές αρχές
Σε ανακοίνωσή της η Πρυτανεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι ο αντιπρύτανης προπηλακίστηκε από ομάδα φοιτητών και διακομίστηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ - Καλή η κατάσταση της υγείας του
Επίθεση στον αντιπρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καταγγέλλουν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Αντιπρύτανης προπηλακίστηκε από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών και φέρεται να διακομίστηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ
«Η σημερινή επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης, συνιστά μια απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις.
Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.
Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία.
Οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής».
Ανακοίνωση εξέδωσε και η Αναρχική Συνέλευση Φοιτητών/Φοιτητριών κάνοντας λόγο για «παρέμβαση» στον αντιπρύτανη και ζητώντας να μην υπάρξει καμία έξωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα