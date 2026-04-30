Στην Αθήνα επέστρεψε πτήση της Aegean που δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο Ντουμπρόβνικ λόγω ανέμων, δείτε βίντεο
Η πτήση είχε περίπου 140 επιβάτες και γύρισε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Στην Αθήνα επέστρεψε πτήση της Aegean Airlines με προορισμό το Ντουμπρόβνικ, καθώς δεν κατέστη δυνατή η προσγείωση λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Η πτήση Α3 784, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη το πρωί, μετέφερε περίπου 140 επιβάτες, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Κροατία δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της προσγείωσης. Το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τους επιβάτες, η πτήση επαναπρογραμματίστηκε για αύριο το πρωί, ενώ δίνεται η δυνατότητα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο που θα καλύψει η εταιρεία για όσους το επιθυμούν.

Δείτε βίντεο από την επιστροφή τους στο  «Ελ. Βενιζέλος»



