Χαμός στη ΔΥΠΑ Βέροιας: Ζευγάρι τα έκανε γυαλιά-καρφιά επειδή δεν πληρώθηκε
Το ζευγάρι συνελήφθη
Αναστάτωση επικράτησε χθες στη ΔΥΠΑ Βέροιας, όταν ζευγάρι τα έκανε… γυαλιά- καρφιά, επειδή δεν πληρώθηκε.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:30 το μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν όταν το ζευγάρι – ένας 60χρονος και μια 58χρονη – μπήκε στη ΔΥΠΑ και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί.
Οι υπάλληλοι, όπως μετέδωσε το MEGA, απάντησαν ότι το ζευγάρι θα πληρωθεί στις 9 Μαΐου. Τότε, το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς λέγοντας ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ αυτοί όχι. Στη συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να τα σπάνε όλα και να κάνουν γυαλιά-καρφιά τον χώρο και έσπρωχναν υπαλλήλους.
Οι υπάλληλοι φώναξαν την αστυνομία και το ζευγάρι συνελήφθη. Σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα