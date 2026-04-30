Χαμός στη ΔΥΠΑ Βέροιας: Ζευγάρι τα έκανε γυαλιά-καρφιά επειδή δεν πληρώθηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Βέροια ΔΥΠΑ

22 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση επικράτησε χθες στη ΔΥΠΑ Βέροιας, όταν ζευγάρι τα έκανε… γυαλιά- καρφιά, επειδή δεν πληρώθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:30 το μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν όταν το ζευγάρι – ένας 60χρονος και μια 58χρονη – μπήκε στη ΔΥΠΑ και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί.

Οι υπάλληλοι, όπως μετέδωσε το MEGA, απάντησαν ότι το ζευγάρι θα πληρωθεί στις 9 Μαΐου. Τότε, το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς λέγοντας ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ αυτοί όχι. Στη συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να τα σπάνε όλα και να κάνουν γυαλιά-καρφιά τον χώρο και έσπρωχναν υπαλλήλους.

Οι υπάλληλοι φώναξαν την αστυνομία και το ζευγάρι συνελήφθη. Σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης