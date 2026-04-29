Όταν ο 89χρονος είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και είχε μιλήσει στις κάμερες, δείτε βίντεο

«Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες Τρίτη (28/4)

και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του

, ο άνδρας εξήγησε πως έφυγε από το σπίτι του και

το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα. Μαζί του είχε μια βαλίτσα με διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.

περιέγραψε.

«Δεν

, πρόσθεσε.

Η μεταγωγή του 89χρονου από την

για τα δικαστήρια της Ευελπίδων:

Λίγο αργότερα έφτασε στον εισαγγελέα, με τον 89χρονο να χαιρετά τα δημοσιογραφικά συνεργεία μέσα από το αυτοκίνητο.

Επιπλέον, ο 89χρονος σημείωσε πως όταν έφθασε στην Πάτρα, σκέφτηκε να βγάλει εισιτήριο για Ιταλία ή για Γαλλία, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο.

«Τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω στη Γαλλία. Και στο Στρασβούργο στον αέρα θα έριχνα, όχι εναντίον κάποιου. Μετά πήγα στο ξενοδοχείο γιατί δεν έβρισκα εισιτήριο για εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία», κατέληξε.





Σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε ποινική

για σειρά

πράξεων από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας

Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε

για:

- απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,

κατά συρροή, - διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και

- διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε

για:

- κατ' εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ' εξακολούθηση,

- παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,

- παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα,

- διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

- απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

«Είχα κανονίσει μετά τον ΕΦΚΑ να πάω με το ταξί στην Πάτρα. Αλλά ο ταξιτζής έφυγε. Έτσι πήγα και πήρα άλλο ταξί για να με(Εφετείο). Βγαίνω από την Λουκάρεως, ήξερα από που να πάω για να αποφύγω τους ελέγχους. Μόλις βγήκα πήρα άλλο ταξί και του λέω πήγαινε με στα ΚΤΕΛ. Αρχικά σκέφτηκα να πάω Καλαμάτα και να μην φύγω καθόλου. Να πάω την επόμενη στο καφενείο και να πω να πάρουν την αστυνομία. Μετά ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει Πάτρα. Του έδωσα 250 ευρώ και με πήγε»,ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Αν ήθελα θα τους σκότωνα»