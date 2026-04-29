Όταν ο 89χρονος είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και είχε μιλήσει στις κάμερες, δείτε βίντεο
Όταν ο 89χρονος είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και είχε μιλήσει στις κάμερες, δείτε βίντεο
«Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη» είχε δηλώσει ο 89χρονος στις κάμερες τότε
Τα φώτα από χθες το πρωί έχουν πέσει πάνω στον 89χρονο, ο οποίος έσπειρε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και μετά από λίγη ώρα στο Εφετείο στη Λουκάρεως και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.
Ο ηλικιωμένος άνδρας πριν τρία χρόνια είχε εμφανιστεί στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και είχε μιλήσει στις κάμερες. Στο στιγμιότυπο από το ρεπορτάζ στον ΑΝΤ1 φαίνεται ο 89χρονος με μια εικόνα του τέως βασιλιά πάνω σε μια μαγκούρα να μιλάει για την απώλειά του. «Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα» ακούγεται να λέει από το Τατόι ο ηλικιωμένος.
Δείτε το βίντεο
Για τρία κακουργήματα η δίωξη στον 89χρονο πιστολέρο
«Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες Τρίτη (28/4) έσπειρε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας εξήγησε πως έφυγε από το σπίτι του και έφθασε στον Κολωνό με ταξί το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα. Μαζί του είχε μια βαλίτσα με διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.
«Είχα κανονίσει μετά τον ΕΦΚΑ να πάω με το ταξί στην Πάτρα. Αλλά ο ταξιτζής έφυγε. Έτσι πήγα και πήρα άλλο ταξί για να με πάει στην Λουκάρεως (Εφετείο). Βγαίνω από την Λουκάρεως, ήξερα από που να πάω για να αποφύγω τους ελέγχους. Μόλις βγήκα πήρα άλλο ταξί και του λέω πήγαινε με στα ΚΤΕΛ. Αρχικά σκέφτηκα να πάω Καλαμάτα και να μην φύγω καθόλου. Να πάω την επόμενη στο καφενείο και να πω να πάρουν την αστυνομία. Μετά ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει Πάτρα. Του έδωσα 250 ευρώ και με πήγε», περιέγραψε.
«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», πρόσθεσε.
Η μεταγωγή του 89χρονου από την ΓΑΔΑ για τα δικαστήρια της Ευελπίδων:
Λίγο αργότερα έφτασε στον εισαγγελέα, με τον 89χρονο να χαιρετά τα δημοσιογραφικά συνεργεία μέσα από το αυτοκίνητο.
Επιπλέον, ο 89χρονος σημείωσε πως όταν έφθασε στην Πάτρα, σκέφτηκε να βγάλει εισιτήριο για Ιταλία ή για Γαλλία, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο.
«Τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω στη Γαλλία. Και στο Στρασβούργο στον αέρα θα έριχνα, όχι εναντίον κάποιου. Μετά πήγα στο ξενοδοχείο γιατί δεν έβρισκα εισιτήριο για εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία», κατέληξε.
Σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας
Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:
Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για:
Ο ηλικιωμένος άνδρας πριν τρία χρόνια είχε εμφανιστεί στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και είχε μιλήσει στις κάμερες. Στο στιγμιότυπο από το ρεπορτάζ στον ΑΝΤ1 φαίνεται ο 89χρονος με μια εικόνα του τέως βασιλιά πάνω σε μια μαγκούρα να μιλάει για την απώλειά του. «Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα» ακούγεται να λέει από το Τατόι ο ηλικιωμένος.
Δείτε το βίντεο
Για τρία κακουργήματα η δίωξη στον 89χρονο πιστολέρο
«Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες Τρίτη (28/4) έσπειρε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας εξήγησε πως έφυγε από το σπίτι του και έφθασε στον Κολωνό με ταξί το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα. Μαζί του είχε μια βαλίτσα με διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.
«Είχα κανονίσει μετά τον ΕΦΚΑ να πάω με το ταξί στην Πάτρα. Αλλά ο ταξιτζής έφυγε. Έτσι πήγα και πήρα άλλο ταξί για να με πάει στην Λουκάρεως (Εφετείο). Βγαίνω από την Λουκάρεως, ήξερα από που να πάω για να αποφύγω τους ελέγχους. Μόλις βγήκα πήρα άλλο ταξί και του λέω πήγαινε με στα ΚΤΕΛ. Αρχικά σκέφτηκα να πάω Καλαμάτα και να μην φύγω καθόλου. Να πάω την επόμενη στο καφενείο και να πω να πάρουν την αστυνομία. Μετά ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει Πάτρα. Του έδωσα 250 ευρώ και με πήγε», περιέγραψε.
«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», πρόσθεσε.
Η μεταγωγή του 89χρονου από την ΓΑΔΑ για τα δικαστήρια της Ευελπίδων:
Λίγο αργότερα έφτασε στον εισαγγελέα, με τον 89χρονο να χαιρετά τα δημοσιογραφικά συνεργεία μέσα από το αυτοκίνητο.
Επιπλέον, ο 89χρονος σημείωσε πως όταν έφθασε στην Πάτρα, σκέφτηκε να βγάλει εισιτήριο για Ιταλία ή για Γαλλία, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο.
«Τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω στη Γαλλία. Και στο Στρασβούργο στον αέρα θα έριχνα, όχι εναντίον κάποιου. Μετά πήγα στο ξενοδοχείο γιατί δεν έβρισκα εισιτήριο για εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία», κατέληξε.
Σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας
Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:
- - απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,
- - διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και
- - διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.
Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για:
- - κατ' εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ' εξακολούθηση,
- - παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,
- - παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα,
- - διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και
- - απειλή διάπραξης εγκλημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα