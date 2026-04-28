89χρονος πυροβόλησε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού - Μετά άνοιξε πυρ και στο Εφετείο, ακόμη 4 τραυματίες
Παραμένει ασύλληπτος ο δράστης - Πήγε στο Εφετείο έχοντας την καραμπίνα μέσα σε θήκη, άφησε εκεί το όπλο του - Η απόσταση από τον ΕΦΚΑ Κεραμεικού μέχρι τη Λουκάρεως είναι 5 χιλιόμετρα
89χρονος εισέβαλε σήμερα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με καραμπίνα τραυματίζοντας υπάλληλο και στη συνέχεια έφυγε πεζός και πήγε στο Εφετείο στη Λουκάρεως πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες γραμματείς του Πρωτοδικείου. Και μετά από όλα αυτά, παραμένει ασύλληπτος!
Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχοντας νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, όταν εισέβαλε σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Στη συνέχεια φεύγοντας πεζός από το σημείο πήγε στο Εφετείο Αθηνών (άγνωστο αν πήρε ταξί ή άλλο μεταφορικό μέσο), μία απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από τον Κεραμεικό, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά τέσσερις γυναίκες, αφήνοντας στο σημείο την καραμπίνα, αλλά και επιστολές για τις εφημερίδες.
Οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν ελαφρά είναι γραμματείς του Πρωτοδικείου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό. Ο 89χρονος άνδρας, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ.
Πώς έγιναν οι επιθέσεις
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 89χρονος είπε σε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλον.
❗️ Συναγερμός σήμανε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όταν ένας 89χρονος εισέβαλε στο κτίριο, πήγε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε με καραμπίνα έναν υπάλληλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.
Οι Αρχές εκκένωσαν τον χώρο, ενώ σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου.
🚨 89χρονος εισέβαλε σήμερα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με καραμπίνα τραυματίζοντας υπάλληλο και μετά πήρε ταξί κρύβοντας το όπλο του, έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες. Και μετά από όλα αυτά, παραμένει ασύλληπτος!
Μαρτυρίες από τη Λουκάρεως
«Μόλις έφευγα από το Πρωτοδικείο και είδα πολλούς συναδέλφους να τρέχουν. Ένας συνάδελφος βγήκε και μας προειδοποίησε ότι υπάρχει όπλο και ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Αυτό που συνέβη ήταν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας με μπλε καπαρντίνα μπήκε στο γραφείο 23, πυροβόλησε τρεις φορές στο πάτωμα, άφησε την καραμπίνα στο φωτοτυπικό και εξαφανίστηκε», ανάφερε ασκούμενος δικηγόρος.
«Σπεύσαμε αμέσως μόλις ενημερωθήκαμε για το επεισόδιο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος με τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, τέσσερις γραμματείς του Πρωτοδικείου, όλες γυναίκες. Έχει αφήσει κάποιες επιστολές που απευθύνεται στις εφημερίδες», ανέφερε ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Μαρτυρίες από τον ΕΦΚΑ
«Έβγαλε την καραμπίνα κάτω από τον γκισέ και πυροβόλησε», είπε νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου στον ΕΦΚΑ.
«Είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και μετά πυροβόλησε», είπε ο διοικητής του ΕΦΚΑ.
«Τον πυροβόλησε στο πόδι και έφυγε», είπε εργαζόμενη.
