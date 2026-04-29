Δικηγόρος 89χρονου πιστολέρο: «Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελε να τους ταρακουνήσει»
Δικηγόρος 89χρονου πιστολέρο: «Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελε να τους ταρακουνήσει»
Για τρία κακουργήματα η δίωξη στον ηλικιωμένο που σκόρπισε τον τρόμο χθες στην Αθήνα - «Έχει σώας τας φρένας», λέει ο συνήγορός του
«Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση», ανέφερε σε δήλωσή του για τον 89χρονο που άνοιξε χθες πυρ στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας.
Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για 3 κακουργήματα σε βάρος του ηλικιωμένου άνδρα που σκόρπισε τον τρόμο χθες στην Αθήνα και τελικά συνελήφθη στην Πάτρα, ο συνήγορός του υποστήριξε μιλώντας σε δημοσιογράφους πως ότι ο εντολέας του «το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει».
Παράλληλα υποστήριξε πως «είναι ήρεμος φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας».
Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωσή του:
«Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του, αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του. Ήταν αγανακτισμένος, ήταν μια πράξη απόγνωσης και απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή σύνταξης, είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι. Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως τον συγκεκριμένο που παίρνει σύνταξη από την Αμερική και τη Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά.
Κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθένειας και υγείας τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα. Δεν θέλει να αναγνωριστεί ψυχικά και πνευματικά διαταραγμένος. Και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπορούσε να βρει το δίκιο του ούτε και στη δικαιοσύνη. Είναι ήρεμος φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας. Θα πήγαινε Στρασβούργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί κι εκεί η υπόθεση του δεν εκδικάστηκε, ουσιαστικά απορρίφθηκε. Και αυτό τον γέμισε απελπισία και έκανε αυτή την ακραία πράξη».
Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για 3 κακουργήματα σε βάρος του ηλικιωμένου άνδρα που σκόρπισε τον τρόμο χθες στην Αθήνα και τελικά συνελήφθη στην Πάτρα, ο συνήγορός του υποστήριξε μιλώντας σε δημοσιογράφους πως ότι ο εντολέας του «το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει».
Παράλληλα υποστήριξε πως «είναι ήρεμος φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας».
Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωσή του:
«Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του, αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του. Ήταν αγανακτισμένος, ήταν μια πράξη απόγνωσης και απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή σύνταξης, είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι. Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως τον συγκεκριμένο που παίρνει σύνταξη από την Αμερική και τη Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά.
Κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθένειας και υγείας τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα. Δεν θέλει να αναγνωριστεί ψυχικά και πνευματικά διαταραγμένος. Και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπορούσε να βρει το δίκιο του ούτε και στη δικαιοσύνη. Είναι ήρεμος φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας. Θα πήγαινε Στρασβούργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί κι εκεί η υπόθεση του δεν εκδικάστηκε, ουσιαστικά απορρίφθηκε. Και αυτό τον γέμισε απελπισία και έκανε αυτή την ακραία πράξη».
