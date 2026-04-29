Για τρία κακουργήματα η δίωξη στον 89χρονο πιστολέρο - «Αν ήθελα θα τους σκότωνα αλλά το έκανα για τον ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου» είπε στους αστυνομικούς

- απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,

- διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και

- διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

- κατ' εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ' εξακολούθηση,

- παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,

- παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα,

- διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

- απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

«Ήθελε μόνο να τους ταρακουνήσει»

Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σεγια:Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σεγια:Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του 89χρονου, ο δικηγόρος του, Βασίλης Νούλεζας, υποστήριξε ότι ο πελάτης του «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του, αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του».«Ήταν αγανακτισμένος, ήταν μια πράξη απόγνωσης και απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή σύνταξης, είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι. Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως τον συγκεκριμένο που παίρνει σύνταξη από την Αμερική και τη Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά» πρόσθεσε ο δικηγόρος του υπερήλικα.Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 89χρονος «κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθένειας και υγείας τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα. Δεν θέλει να αναγνωριστεί ψυχικά και πνευματικά διαταραγμένος. Και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπορούσε να βρει το δίκιο του, ούτε και στη δικαιοσύνη».«Είναι ήρεμος φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας. Θα πήγαινε Στρασβουργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί κι εκεί η υπόθεση του δεν εκδικάστηκε, ουσιαστικά απορρίφθηκε. Και αυτό τον γέμισε απελπισία και έκανε αυτή την ακραία πραξη» κατέληξε ο δικηγόρος του 89χρονου.