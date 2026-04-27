Ολοκληρώθηκε η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην Αμαλιάδα

Αρνήθηκε ότι έχει ευθύνη για τον θάνατο του Παναγιώτη, ενώ κατονόμασε άλλα πρόσωπα για τον θάνατο του παιδιού





Όπως επεσήμανε ο νομικός της εκπρόσωπος, η 25χρονη, η οποία είναι προφυλακισμένη ως υπεύθυνη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών, αρνήθηκε ότι έχει ευθύνη για τον θάνατο του Παναγιώτη, ενώ κατονόμασε άλλα πρόσωπα για τον θάνατο του παιδιού. Μάλιστα, κατατέθηκαν και στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με την ίδια και τον δικηγόρο της, επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.





Κατά την είσοδό της στο δικαστικό μέγαρο της Αμαλιάδας νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (27/4), όταν η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου ρωτήθηκε αν ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απάντησε «δεν σκότωσα τον Παναγιωτάκη», όπως επανέλαβε και αργότερα στην ανακρίτρια.







Η εκδοχή της κατηγορούμενης



Στο υπόμνημα που είχε καταθέσει στο παρελθόν, η κατηγορούμενη περιγράφει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας. Όπως υποστηρίζει, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του παιδιού, όταν το αγοράκι παρουσίασε αδιαθεσία.



Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε πιέσεις που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε στη συνέχεια. Υποστηρίζει ότι τόσο η μητέρα όσο και η γιαγιά του παιδιού την επηρέασαν ως προς το τι θα καταθέσει, προκειμένου να αποκρυφθούν κρίσιμες λεπτομέρειες.



Μάλιστα, κάνει λόγο για συγκεκριμένη «γραμμή» που της υποδείχθηκε να ακολουθήσει, ακόμη και σε δημόσιες δηλώσεις της.



Αντίθετη θέση από τη μητέρα Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού επιμένει ότι υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου της είναι η 25χρονη, θέση που έχει εκφράσει τόσο ενώπιον των αρχών όσο και δημόσια.



Το περιεχόμενο του υπομνήματος της κατηγορούμενης δεν φαίνεται να έπεισε τις δικαστικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης και την προφυλάκισή της.



Υπενθυμίζεται ότι και στις προηγούμενες περιπτώσεις θανάτων παιδιών, για τις οποίες έχει κατηγορηθεί, η 25χρονη αρχικά αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια προχώρησε σε ομολογία. Στην παρούσα φάση, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα.