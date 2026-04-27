Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου: «Δεν σκότωσα τον Παναγιωτάκη», είπε στους δημοσιογράφους
Η εκδοχή της κατηγορούμενης σε υπόμνημα που είχε καταθέσει στο παρελθόν - Τι υποστηρίζει η μητέρα του παιδιού
«Δεν σκότωσα τον Παναγιωτάκη» απάντησε στους δημοσιογράφους η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, κατά την άφιξή της στα δικαστήρια της Αμαλιάδας, όπου καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η νεαρή γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μετά και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα οποία ο θάνατος του παιδιού αποδίδεται σε ασφυξία.
Αναφέρει πως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε άλλο χώρο του σπιτιού και έσπευσε όταν άκουσε φωνές, προσπαθώντας να βοηθήσει το παιδί, ενώ επισημαίνει ότι το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει και ότι είχε προηγηθεί ένταση.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε πιέσεις που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε στη συνέχεια. Υποστηρίζει ότι τόσο η μητέρα όσο και η γιαγιά του παιδιού την επηρέασαν ως προς το τι θα καταθέσει, προκειμένου να αποκρυφθούν κρίσιμες λεπτομέρειες.
Μάλιστα, κάνει λόγο για συγκεκριμένη «γραμμή» που της υποδείχθηκε να ακολουθήσει, ακόμη και σε δημόσιες δηλώσεις της.
Το περιεχόμενο του υπομνήματος της κατηγορούμενης δεν φαίνεται να έπεισε τις δικαστικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης και την προφυλάκισή της.
Η εκδοχή της κατηγορούμενηςΣτο υπόμνημα που είχε καταθέσει στο παρελθόν, η κατηγορούμενη περιγράφει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας. Όπως υποστηρίζει, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του παιδιού, όταν το αγοράκι παρουσίασε αδιαθεσία.
Αντίθετη θέση από τη μητέραΑπό την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού επιμένει ότι υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου της είναι η 25χρονη, θέση που έχει εκφράσει τόσο ενώπιον των αρχών όσο και δημόσια.
Υπενθυμίζεται ότι και στις προηγούμενες περιπτώσεις θανάτων παιδιών, για τις οποίες έχει κατηγορηθεί, η 25χρονη αρχικά αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια προχώρησε σε ομολογία. Στην παρούσα φάση, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα.
Η απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν αποκλείονται νέες εξελίξεις στην υπόθεση.
