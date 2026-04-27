Ναρκωτικά και αλκοόλ είχε καταναλώσει η Μυρτώ την ημέρα του θανάτου της
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Ναρκωτικά Αλκοόλ Τοξικολογικές εξετάσεις Μυρτώ

Ναρκωτικά και αλκοόλ είχε καταναλώσει η Μυρτώ την ημέρα του θανάτου της

Τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών

Ναρκωτικά και αλκοόλ είχε καταναλώσει η Μυρτώ την ημέρα του θανάτου της
121 ΣΧΟΛΙΑ
Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ εντοπίστηκαν σύμφωνα με τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις στο αίμα της 19χρονης Μυρτώς, η οποία εγκαταλείφθηκε αβοήθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι μετά από χρήση ναρκωτικών σε δωμάτιο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Όπως αναφέρεται, οι συγκεκριμένες ουσίες φαίνεται να είχαν καταναλωθεί την ίδια ημέρα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των γεγονότων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.
121 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

