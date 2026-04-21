Την πέταξαν σαν σκουπίδι, να μην χαθούν άλλα νέα κορίτσια λέει η μητέρα της Μυρτώς
Την πέταξαν σαν σκουπίδι, να μην χαθούν άλλα νέα κορίτσια λέει η μητέρα της Μυρτώς
Γιατί έμεινα να μετρώ τις μέρες χωρίς το παιδί μου; διερωτάται η μητέρα της 19χρονης και λέει πως κατάρρευσε όλος ο κόσμος της
Στο πιο βαρύ σταυρό που μπορεί να σηκώσει ένας άνθρωπος, αυτόν της απώλειας του παιδιού του, βαδίζει καθημερινά η μητέρα της Μυρτώς. Μια γυναίκα της βιοπάλης, μια αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς που έμαθε να παλεύει με τον πόνο των άλλων, μέχρι τη νύχτα που ο πόνος έγινε δικός της και αβάσταχτος.
Ήταν ένα βράδυ που ξεκίνησε όπως όλα τα άλλα. Βάρδια, καθήκον, ευθύνη. Κλήθηκε να κατέβει στα επείγοντα του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς. Δεν ήξερε. Δεν μπορούσε να ξέρει. Κανείς δεν την είχε προετοιμάσει για αυτό που θα αντίκριζε. Άνθρωποι πηγαινοέρχονταν, φωνές, αγωνία. Το γνώριμο σκηνικό ενός νοσοκομείου σε επιφυλακή. Μόνο που αυτή τη φορά, η ζωή της θα άλλαζε για πάντα. Είδε την κόρη της, την Μυρτώ της νεκρή. Κατέρρευσε ολόκληρος ο κόσμος της, όπως η ίδια λέει στο protothema.gr. Η γυναίκα που είχε μάθει να συγκρατεί τα συναισθήματά της μπροστά στον πόνο των άλλων ανθρώπων λύγισε ως μάνα. Από εκείνη τη νύχτα ζει με ένα «γιατί» που δεν βρίσκει απάντηση.
«Γιατί την πέταξαν; Γιατί την άφησαν να πεθάνει; Γιατί την πέταξαν σαν σκουπίδι;» επαναλαμβάνει… «Γιατί έμεινα να μετρώ τις μέρες χωρίς το παιδί μου; Θέλω να τιμωρηθούν. Το παιδί μου είχε καλή ψυχή, όμορφη… Μην χαθούν άλλα νέα κορίτσια» λέει η μητέρα της Μυρτώς. Οι μέρες της κυλούν διαφορετικά, όπως η ίδια λέει. Κάθε πρωί κουβαλά την ίδια απώλεια και κάθε βράδυ επιστρέφει στο ίδιο σκοτάδι.
Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ήταν ομόφωνη, αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών που τους βαραίνουν για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Ήταν ένα βράδυ που ξεκίνησε όπως όλα τα άλλα. Βάρδια, καθήκον, ευθύνη. Κλήθηκε να κατέβει στα επείγοντα του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς. Δεν ήξερε. Δεν μπορούσε να ξέρει. Κανείς δεν την είχε προετοιμάσει για αυτό που θα αντίκριζε. Άνθρωποι πηγαινοέρχονταν, φωνές, αγωνία. Το γνώριμο σκηνικό ενός νοσοκομείου σε επιφυλακή. Μόνο που αυτή τη φορά, η ζωή της θα άλλαζε για πάντα. Είδε την κόρη της, την Μυρτώ της νεκρή. Κατέρρευσε ολόκληρος ο κόσμος της, όπως η ίδια λέει στο protothema.gr. Η γυναίκα που είχε μάθει να συγκρατεί τα συναισθήματά της μπροστά στον πόνο των άλλων ανθρώπων λύγισε ως μάνα. Από εκείνη τη νύχτα ζει με ένα «γιατί» που δεν βρίσκει απάντηση.
«Γιατί την πέταξαν; Γιατί την άφησαν να πεθάνει; Γιατί την πέταξαν σαν σκουπίδι;» επαναλαμβάνει… «Γιατί έμεινα να μετρώ τις μέρες χωρίς το παιδί μου; Θέλω να τιμωρηθούν. Το παιδί μου είχε καλή ψυχή, όμορφη… Μην χαθούν άλλα νέα κορίτσια» λέει η μητέρα της Μυρτώς. Οι μέρες της κυλούν διαφορετικά, όπως η ίδια λέει. Κάθε πρωί κουβαλά την ίδια απώλεια και κάθε βράδυ επιστρέφει στο ίδιο σκοτάδι.
Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ήταν ομόφωνη, αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών που τους βαραίνουν για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Στον Κορυδαλλό οι τρεις κατηγορούμενοι
