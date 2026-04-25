Συνελήφθη διαιτητής Taekwondo για «στημένους» αγώνες, ζητούσε 1.000 ευρώ από αθλητές

Στη σύλληψη ενός 58χρονου διαιτητή αγώνων Taekwondo προχώρησαν αστυνομικοί στις

, καθώς κατηγορείται ότι ζητούσε χρήματα από αθλητές για να επηρεάζει τα αποτελέσματα αγώνων πανελληνίου πρωταθλήματος.

Η υπόθεση αφορά τη διοργάνωση που επρόκειτο να γίνει στις Σέρρες στις 25 και 26 Απριλίου. Σύμφωνα με τις Αρχές, οος προσέγγισε γονείς δύο αθλητών από την Αθήνα και ζήτησε 1.000 ευρώ για τον καθένα, προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση στους αγώνες. Σε αντάλλαγμα, τους υποσχόταν διάκριση, συμμετοχή στην Εθνική ομάδα και επιπλέον μόρια για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.Ο άνδρας, που είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, εντοπίστηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε, σε ξενοδοχείο στις Σέρρες όπου θα διέμενε, είχε σταλεί δέμα στο όνομά του.Το δέμα, που είχε τη μορφή συσκευασίας ποτού, περιείχε φιάλη και έναν φάκελο με 1.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, οι αστυνομικοί άνοιξαν το πακέτο και έστησαν επιχείρηση.Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο κατηγορούμενος πήγε στο ξενοδοχείο, παρέλαβε το δέμα και λίγα λεπτά αργότερα συνελήφθη από τους αστυνομικούς, πριν προλάβει να μπει στο δωμάτιό του.Τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκαν, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες εμπλοκές.