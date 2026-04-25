Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό
Για τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό που καταγράφηκε νότια της Κρήτης, αλλά και για τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με έναν ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.
Αναφερόμενος στη δόνηση των 5,7 Ρίχτερ στην περιοχή της Κρήτης, εκτίμησε ότι η σεισμική δραστηριότητα δείχνει να εκτονώνεται και ότι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πρόκειται πιθανότατα για τον κύριο σεισμό.
Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο στο περιορισμένο εύρος των επιπτώσεων έπαιξε το γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θάλασσα, ενώ και η κατεύθυνση του ρήγματος οδήγησε την εκτόνωση της ενέργειας μακριά από κατοικημένες περιοχές.
Σχετικά με τον Κορινθιακό Κόλπο, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ζώνη με έντονη σεισμική δραστηριότητα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος να προβλεφθεί με ακρίβεια ο χρόνος εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.
Όπως τόνισε, ο Κορινθιακός αποτελεί μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική περιοχή, η οποία εξελίσσεται γεωλογικά εδώ και εκατομμύρια χρόνια, κάτι που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε απλοϊκή προσέγγιση πρόγνωσης.
«Ο γεωλογικός χρόνος λειτουργεί με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με τον ανθρώπινο», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι τα διαστήματα επανάληψης ισχυρών σεισμών δεν μπορούν να περιοριστούν σε απλά χρονικά μοτίβα δεκαετιών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας μεγάλος σεισμός μπορεί να συμβεί έπειτα από εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες χρόνια, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ακριβούς χρονικού προσδιορισμού.
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρούς σεισμούς, όπως εκείνους στο Αίγιο και στις Αλκυονίδες, επισημαίνοντας ότι άλλο ζήτημα αποτελεί η επιστημονική παρακολούθηση και άλλο η βεβαιότητα για το πότε θα συμβεί ένα μεγάλο γεγονός.
Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι το βάρος δεν πρέπει να πέφτει σε χρονολογικές προβλέψεις, αλλά στη διαρκή θωράκιση της χώρας: στην ενίσχυση της αντοχής των κτιρίων και των υποδομών, στην ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και στην ανάπτυξη σύγχρονων σχεδίων πολιτικής προστασίας που λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
