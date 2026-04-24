Ποια δρομολόγια τρένων αναστέλλονται τις επόμενες ημέρες λόγω έργων υποδομής
Σε τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων τρένων λόγω τεχνικών εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και περιορισμών στην κυκλοφορία, ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων, προχωρά η Hellenic Train.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση, αναστέλλονται τα παρακάτω δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στα τμήματα Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη, ως εξής:

Το Σάββατο (25/4)

- Λάρισα-Θεσσαλονίκη, 2590 (17:30), 2592 (19:35) και 2594 (22:00)

- Θεσσαλονίκη-Λάρισα, 2591 (17:30), 2593 (19:45) και 2595 (21:50)

- Έδεσσα-Θεσσαλονίκη, 1734 (15:55) και 1736 (21:10)

- Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, 1733 (11:25) και 1735 (19:10)

- Θεσσαλονίκη-Σέρρες, 1634 (15:00)

- Σέρρες-Θεσσαλονίκη,1635 (18:30)

Την Κυριακή (26/4)

Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στα τμήματα Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη (Προαστιακός), Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Σέρρες -Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 50, 51, 56 και 57 θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

Τη Δευτέρα (27/4)

- Θεσσαλονίκη-Λάρισα, 1591 (05:00)

- Λάρισα-Θεσσαλονίκη, 1590 (05:15)

- Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, 1731 (05:10)

- Έδεσσα-Θεσσαλονίκη, 1732 (07:25)

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στα συγκεκριμένα τμήματα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών» επισημαίνει στην ενημέρωσή της η εταιρεία.
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

