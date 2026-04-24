Ποινές 19 και 8 ετών για τις δύο γυναίκες που καταδικάστηκαν για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, αθωώθηκε ο Ρωμανός

Μεταξύ άλλων η εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να απαλλάξει από κάθε κατηγορία τον Νίκο Ρωμανό και δυο ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης «λόγω ισχυρότατων αμφιβολιών» όπως είπε χαρακτηριστικά ανέφερε. Συγκεκριμένα για τον Ν. Ρωμανό η εισαγγελέας τόνισε πως το στοιχείο που τον συνδέει με την υπόθεση, ήτοι ένα δακτυλικό του

τύπου "Σάνιτας" η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για να τυλιχθεί ένα όπλο, δεν είναι αρκετό για να οδηγήσει στην καταδίκη του εν λόγω κατηγορούμενου.

Το ίδιο απαλλακτική ήταν η κ. Πίσχοινα και για δυο ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Ένταση και χρήση χημικών

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, επικράτησε ένταση στο Εφετείο, όταν παρευρισκόμενοι εκτόξευσαν καφέδες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.

Η κατάσταση εκτονώθηκε για λίγο, ωστόσο στιγμές αργότερα ξέσπασαν νέα επεισόδια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.



