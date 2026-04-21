Πρόταση απαλλαγής λόγω αμφιβολιών για τον Νίκο Ρωμανό και ακόμη δύο κατηγορουμένων από την εισαγγελέα για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους
Την ίδια ώρα η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων πρότεινε την ενοχή δύο κατηγορουμένων για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31 Οκτωβρίου 2024
Να κυρηχθούν ένοχοι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31.10.20224, ζήτησε σήμερα η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αλεξάνδρα Πίσχοινα. Αντίθετα, η εισαγγελέας ζήτησε να απαλλαχθούν λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» ο Νίκος Ρωμανός και δύο ακόμη κατηγορούμενοι.
Αναφερόμενη στο Νίκο Ρωμανό η εισαγγελέας επεσήμανε τα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης όπου αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων Σάνιτας βρέθηκε τυλιγμένο όπλο» πάνω στην οποία εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου.
Παράλληλα, όπως ανέφερε η εισαγγελέας «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα». Κατά την εισαγγελέα «το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι το πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές…». «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα… Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο» ανέφερε η εισαγγελέας και πρόσθεσε:
«Από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε ούτε πανικός ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους αφού απλά συνοδεύσει την σχέση τους σε ένα ραντεβού».
Για τις δύο πρώτες κατηγορούμενες, η εισαγγελέας κατέληξε ότι αποδείχθηκε ότι τέλεσαν τις ακόλουθες πράξεις κατά περίπτωση: συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατικής οργάνωσης, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.
Στην αρχή της αγόρευσής της, πάντως η εισαγγελική λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή «δυσχερή και λεπτή».
«Σήμερα η εισαγγελέας έκανε την πρότασή της για τους κατηγορουμένους που δικάζονται σε αυτή τη δίκη για την έκρηξη των Αμπελοκήπων. Πρέπει να πω ότι για τους τρεις ήταν απαλλακτική η πρόταση. Για τις δύο κοπέλες ωστόσο που δικάζονται η πρόταση δεν ήταν απαλλακτική» λέει στο Orange Press Agency η δικηγόρος Άννυ Παπαρρούσου, που εκπροσωπεί μία κατηγορούμενη που η εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχτεί ένοχη.
«Για τη μεν Μαριάννα περιελάμβανε αρκετά κακουργήματα. Για τη δε Δήμητρα η απόφαση ήταν αρκετά σκληρή στο επίπεδο της απόδοσης των κατηγοριών. Σκεπτόμενη και τις ποινές που αυτές επισύρουν, έτσι όπως την είδα εγώ την εισαγγελική πρόταση, σε αυτό το καταδικαστικό σκέλος, έχω να πω σε ό,τι αφορά την εντολέα μου τη Δήμητρα ότι ήταν μία πρόταση η οποία προέτασσε ένα αφήγημα που δεν προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά. Παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας πρέπει πάντοτε να διερευνά και την ενοχή και την αθωότητα του κατηγορουμένου, εγώ σε αυτό το επίπεδο δεν το διέγνωσα. Δεν είδα η εισαγγελέας να ψάχνει και να βρίσκει στη δικογραφία και δεν είναι ανάγκη και να ψάξει γιατί αυτά είναι εμφανή τα σημεία που είναι καταδεικτικά για την αθωότητα της εντολέως μου» ανέφερε κλείνοντας η Άννυ Παπαρρούσου.
