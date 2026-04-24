Αθώος ο Ρωμανός και άλλοι 2 κατηγορούμενοι για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους - Χημικά και κυνηγητό έξω από το δικαστήριο
Ένοχες κρίθηκαν μόνο οι δυο κατηγορούμενες γυναίκες της υπόθεσης - Ένταση και χρήση χημικών μετά την ανακοίνωση της απόφασης - Μέσα στην ημέρα οι ποινές
Την αθώωση λόγω αμφιβολιών του Νίκου Ρωμανού και δυο ακόμη κατηγορούμενων στην υπόθεση της έκρηξης στην πολυκατοικία της οδού Αρκαδίας, στους Αμπελόκηπους στις 31 Οκτώβριο του 2024, αποφάσισε πριν από λίγο το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.
Αντίθετα το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή των δυο γυναικών που κατηγορούνται για την υπόθεση, υιοθετώντας έτσι στο σύνολό της τη σχετική πρόταση που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα η εισαγγελέας της έδρας Αλεξάνδρα Πίσχοινα.
Μεταξύ άλλων η εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να απαλλάξει από κάθε κατηγορία τον Νίκο Ρωμανό και δυο ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης «λόγω ισχυρότατων αμφιβολιών» όπως είπε χαρακτηριστικά ανέφερε. Συγκεκριμένα για τον Ν. Ρωμανό η εισαγγελέας τόνισε πως το στοιχείο που τον συνδέει με την υπόθεση, ήτοι ένα δακτυλικό του αποτύπωμα σε πλαστική σακούλα τύπου "Σάνιτας" η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για να τυλιχθεί ένα όπλο, δεν είναι αρκετό για να οδηγήσει στην καταδίκη του εν λόγω κατηγορούμενου.
Το ίδιο απαλλακτική ήταν η κ. Πίσχοινα και για δυο ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης.
Αντίθετα, η εισαγγελική λειτουργός είχε ζητήσει την ενοχή των δύο γυναικών κατηγορουμένων, καθώς κατά την κρίση της αποδείχθηκε ότι τέλεσαν κατά περίπτωση τα εξής αδικήματα: συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.
Ένταση και χρήση χημικώνΜετά την ανακοίνωση της απόφασης, επικράτησε ένταση στο Εφετείο, όταν παρευρισκόμενοι εκτόξευσαν καφέδες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.
Η κατάσταση εκτονώθηκε για λίγο, ωστόσο στιγμές αργότερα ξέσπασαν νέα επεισόδια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Εντός της ημέρας το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει και την απόφασή του επί των ποινών.
