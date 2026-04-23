Αναβιώνει το έθιμο των «Μαντηλάδων» στα Μετέωρα με αναρριχήσεις στον βράχο του Αγίου Γεωργίου, δείτε εικόνες
Μετέωρα Έθιμο Αγίου Γεωργίου

Είναι ένα έθιμο που αναβιώνει κάθε χρόνο ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου

Πάνος Γαρουφαλιάς
Το έθιμο των «Μαντηλάδων» αναβιώνει κάθε χρόνο στους βράχους των Μετεώρων ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου.

Στο Καστράκι δίπλα από το εκκλησάκι του Άι Γιώργη του Μανδηλά, οι τολμηροί νέοι αναρριχώνται στον βράχο για να αφαιρέσουν τα παλιά μαντίλια, που είχαν αφεθεί ως τάματα την προηγούμενη χρονιά, στην σπηλιά του Αγίου και να κρεμάσουν καινούργια. Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας οι προσκυνητές φέρνουν μαντήλια ζητώντας την χάρη του Αγίου.

Το έθιμο αναφέρεται στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Σύμφωνα με τον θρύλο, ένας Τούρκος προσπάθησε να κόψει δέντρα στο δάσος του Αγίου, αλλά έπεσε και τραυματίστηκε. Η γυναίκα του, επικαλούμενη τη βοήθεια του Αγίου, δώρισε τα μαντίλια της για να γίνει καλά. Σύμφωνα με τους παλαιότερους ο Άγιος Γεώργιος έσωσε το Τούρκο.

Το έθιμο κάθε χρόνο προσελκύει και πολλούς τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή για διακοπές αυτές τις ημέρες.

