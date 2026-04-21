«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα»: Τι υποστηρίζει μέσα από τις φυλακές η τρανς γυναίκα που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα»: Τι υποστηρίζει μέσα από τις φυλακές η τρανς γυναίκα που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
«Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχα σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο», υποστηρίζει - «Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας»
Τη δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ στην Κεφαλονιά δίνει μέσα από τη φυλακή η Ολίβια, η τρανς γυναίκα που βρισκόταν μαζί με την 19χρονη Μυρτώ, τον 22χρονο Αλβανό και τον 26χρονο αρσιβαρίστα τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία. Η ίδια δηλώνει φίλη της Μυρτώς και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε κύκλωμα.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Ολίβια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας πως δεν έχει σχέση με κύκλωμα εκμετάλλευσης. «Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό», ανέφερε.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το βράδυ που βρέθηκαν στο δωμάτιο, είχε μεταμφιεστεί με περούκα και μακιγιάζ προκειμένου να πραγματοποιηθεί βιντεοκλήση με τον 66χρονο άνδρα που φέρεται να έστειλε χρήματα στη Μυρτώ. «Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση», σημείωσε, προσθέτοντας πως η ίδια ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ο 26χρονος μίλησε με τους διασώστες από το κινητό της.
Η ίδια περιγράφει πως παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου να αφαιρέσει την περούκα και τα ρούχα που φορούσε, επιμένοντας ότι η σχέση της με τη Μυρτώ ήταν φιλική. «Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας», υποστηρίζει.
Παράλληλα, πρόσωπα που γνωρίζουν την Ολίβια κάνουν λόγο για ένα παιδί που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Ο πατήρ Ξενοφώντας, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, δήλωσε πως γνωρίζει την οικογένειά της και έκανε λόγο για ανθρώπους εργατικούς και χαμηλών τόνων. «Το παιδί ήρθε και στην εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη με τη μητέρα του. Τον αγαπάω ιδιαίτερα. Η οικογένειά του είναι άνθρωποι του μόχθου, κτηνοτρόφοι. Ερχόταν στους αγιασμούς, ένα ευγενικό παιδί και μία πολύ καλή και γλυκιά οικογένεια», ανέφερε, προσθέτοντας πως γνώριζε και τη Μυρτώ και είχε σχηματίσει καλή εικόνα.
Ο ίδιος εύχεται η υπόθεση να οφείλεται σε κακές συγκυρίες , τονίζοντας πως πρόκειται για νέα παιδιά που γνώριζε προσωπικά. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης, εξετάζοντας μαρτυρίες και στοιχεία για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Ολίβια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας πως δεν έχει σχέση με κύκλωμα εκμετάλλευσης. «Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό», ανέφερε.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το βράδυ που βρέθηκαν στο δωμάτιο, είχε μεταμφιεστεί με περούκα και μακιγιάζ προκειμένου να πραγματοποιηθεί βιντεοκλήση με τον 66χρονο άνδρα που φέρεται να έστειλε χρήματα στη Μυρτώ. «Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση», σημείωσε, προσθέτοντας πως η ίδια ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ο 26χρονος μίλησε με τους διασώστες από το κινητό της.
Η ίδια περιγράφει πως παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου να αφαιρέσει την περούκα και τα ρούχα που φορούσε, επιμένοντας ότι η σχέση της με τη Μυρτώ ήταν φιλική. «Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας», υποστηρίζει.
Παράλληλα, πρόσωπα που γνωρίζουν την Ολίβια κάνουν λόγο για ένα παιδί που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Ο πατήρ Ξενοφώντας, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, δήλωσε πως γνωρίζει την οικογένειά της και έκανε λόγο για ανθρώπους εργατικούς και χαμηλών τόνων. «Το παιδί ήρθε και στην εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη με τη μητέρα του. Τον αγαπάω ιδιαίτερα. Η οικογένειά του είναι άνθρωποι του μόχθου, κτηνοτρόφοι. Ερχόταν στους αγιασμούς, ένα ευγενικό παιδί και μία πολύ καλή και γλυκιά οικογένεια», ανέφερε, προσθέτοντας πως γνώριζε και τη Μυρτώ και είχε σχηματίσει καλή εικόνα.
Ο ίδιος εύχεται η υπόθεση να οφείλεται σε κακές συγκυρίες , τονίζοντας πως πρόκειται για νέα παιδιά που γνώριζε προσωπικά. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης, εξετάζοντας μαρτυρίες και στοιχεία για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία.
