Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη
Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε σήμερα στο αυτοκίνητο του καθηγητή και πραγματογνώμονα για την τραγωδία των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο καθηγητής είχε το αυτοκίνητο του μέσα στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου όταν άγνωστοι δράστες το περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και του έβαλαν φωτιά.
Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
