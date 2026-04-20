Νεκρός 51χρονος μετά από τροχαίο στην Πέλλα, τραυματίστηκε μία γυναίκα που επέβαινε στο αυτοκίνητο
Νεκρός 51χρονος μετά από τροχαίο στην Πέλλα, τραυματίστηκε μία γυναίκα που επέβαινε στο αυτοκίνητο
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου και νοσηλεύεται
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/4) στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Πολυκάρπη με την Όρμα Αλμωπίας, στην Πέλλα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ο 51χρονος οδηγός να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pellanews.gr, ο οδηγός καταγόταν από την Αριδαία και διέμενε στην Ξιφιανή. Στο όχημα βρισκόταν και μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου και νοσηλεύεται.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pellanews.gr, ο οδηγός καταγόταν από την Αριδαία και διέμενε στην Ξιφιανή. Στο όχημα βρισκόταν και μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου και νοσηλεύεται.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα