Ηράκλειο: Έψαχναν τον νεωκόρο για τη λειτουργία και τον βρήκαν εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κρήτη

Ηράκλειο: Έψαχναν τον νεωκόρο για τη λειτουργία και τον βρήκαν εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό

Ο νεωκόρος κατευθυνόταν προς το Σκοτεινό, μεταφέροντας το ευαγγέλιο, ιερά σκεύη και βιβλία με ψαλμούς, ενόψει προγραμματισμένης Θείας Λειτουργίας και ευλόγησης αιγοπροβάτων και των κτηνοτρόφων της περιοχής

Ηράκλειο: Έψαχναν τον νεωκόρο για τη λειτουργία και τον βρήκαν εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Ηράκλειο στην Κρήτη, όταν όχημα που οδηγούσε νεωκόρος της ενορίας Σκοτεινού κατέληξε σε γκρεμό με τον ίδιο να εγκλωβίζεται σε αυτό.

Ο νεωκόρος κατευθυνόταν προς το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο Σκοτεινό, μεταφέροντας εκκλησιαστικά είδη, όπως το ευαγγέλιο, ιερά σκεύη και βιβλία με ψαλμούς, ενόψει προγραμματισμένης Θείας Λειτουργίας και ευλόγησης αιγοπροβάτων και των κτηνοτρόφων της περιοχής. Περίπου ενάμισι χιλιόμετρο πριν τον προορισμό του, το όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή όταν ο ιερέας και μέλη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου τον αναζήτησαν για την έναρξη της λειτουργίας. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο χωριό και εντόπισαν το όχημα στον γκρεμό, με τον νεωκόρο εγκλωβισμένο μέσα σε αυτό.



Με τη συνδρομή γερανού, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης τόσο του οδηγού όσο και του οχήματος. Ο νεωκόρος απεγκλωβίστηκε και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Παρά το περιστατικό, το πρόγραμμα της ενορίας συνεχίστηκε κανονικά, με τη Θεία Λειτουργία να τελείται και την προγραμματισμένη ευλόγηση των αιγοπροβάτων να πραγματοποιείται στη συνέχεια.


Δείτε φωτογραφίες από το σημείο 

Ηράκλειο: Έψαχναν τον νεωκόρο για τη λειτουργία και τον βρήκαν εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
Ηράκλειο: Έψαχναν τον νεωκόρο για τη λειτουργία και τον βρήκαν εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ - ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ - (ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)
Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

