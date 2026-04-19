Βενζίνη – diesel οχήματα: Πρέπει να ανησυχούν οι 5,5 εκατομμύρια κάτοχοί τους;

Όλες οι αποφάσεις που συζητούνται — τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα — αφορούν αποκλειστικά τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων. Το αυτοκίνητο που έχετε ήδη στο γκαράζ σας δεν απαγορεύεται, δεν κατάσχεται, δεν «κλείνει». Κανείς δεν θα σας αναγκάσει να το παραδώσετε.

Αυτό είναι κάτι που χάνεται συχνά στη συζήτηση. Όταν η Ευρώπη λέει «τέλος στα νέα θερμικά αυτοκίνητα από το 2035», εννοεί οτι αφορά τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στις εκθέσεις. Τα υπάρχοντα συνεχίζουν κανονικά, αλλά με δυσάρεστα μέτρα (δείτε παρακάτω)...

Και για την Ελλάδα, με έναν στόλο μέσης ηλικίας κοντά στα 18 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια οχήματα θα κυκλοφορούν στους δρόμους για πολλή ακόμα ώρα. Η μετάβαση δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη...





