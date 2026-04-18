Για εμπορία ανθρώπων διώκονται ένας 48χρονος δικηγόρος και 20χρονη μητέρα για νεογέννητο στη Θεσσαλονίκη
Για εμπορία ανθρώπων διώκονται ένας 48χρονος δικηγόρος και 20χρονη μητέρα για νεογέννητο στη Θεσσαλονίκη
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε μετά από καταγγελία εργαζομένου στο νοσοκομείο, ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη εγκυμονούσα και σύναψαν Σύμφωνο Συμβίωσης το οποίο έλυσαν μετά την έξοδο από το μαιευτήριο
Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν να απολογηθούν τα δύο άτομα που συνελήφθησαν για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού, στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για έναν 48χρονο που, κατά πληροφορίες, φέρει την δικηγορική ιδιότητα και μία 20χρονη με καταγωγή από την Αλβανία. Σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε μετά από καταγγελία εργαζομένου στο νοσοκομείο, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη εγκυμονούσα και σύναψαν Σύμφωνο Συμβίωσης.
Ακολούθως, την 14-04-2026 έλαβε χώρα η γέννηση του παιδιού, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των ανωτέρω και την επόμενη ημέρα λύθηκε το εν λόγω Σύμφωνο Συμβίωσης.
Την Παρασκευή, μετά τη χορήγηση εξιτηρίου από την κλινική, οι προαναφερόμενοι αποχώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων στο ένα ο 48χρονος μαζί με το βρέφος, ενώ στην πορεία επιβίβασε στο όχημα και βρεφονηπιοκόμο, που είχε προσλάβει για την φροντίδα του παιδιού.
Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.
Πρόκειται για έναν 48χρονο που, κατά πληροφορίες, φέρει την δικηγορική ιδιότητα και μία 20χρονη με καταγωγή από την Αλβανία. Σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε μετά από καταγγελία εργαζομένου στο νοσοκομείο, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη εγκυμονούσα και σύναψαν Σύμφωνο Συμβίωσης.
Ακολούθως, την 14-04-2026 έλαβε χώρα η γέννηση του παιδιού, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των ανωτέρω και την επόμενη ημέρα λύθηκε το εν λόγω Σύμφωνο Συμβίωσης.
Την Παρασκευή, μετά τη χορήγηση εξιτηρίου από την κλινική, οι προαναφερόμενοι αποχώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων στο ένα ο 48χρονος μαζί με το βρέφος, ενώ στην πορεία επιβίβασε στο όχημα και βρεφονηπιοκόμο, που είχε προσλάβει για την φροντίδα του παιδιού.
Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.
